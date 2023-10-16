Более 5 тыс. школьников посетили туристические места Самарской области

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект "Повышение доступности туристических продуктов".

В рамках проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5-9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более 5 тыс. школьников губернии.

В данном этапе бесплатных туристических поездок участие уже приняли дети практически всех городских округов и муниципальных районов, по итогу реализации проекта в нем примут участие дети из всех уголков Самарской области.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в Самаре, Тольятти. Ряд программ предусматривает посещение национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И.Спрыгина.

"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предоставляет ребятам прекрасную возможность расширить кругозор, побывать в новых местах, ближе познакомиться с регионом и его туристическими возможностями, традициями и культурой Самарской области", - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.