Более 5 тыс. школьников посетили туристические места Самарской области

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект "Повышение доступности туристических продуктов".
В рамках проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5-9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более 5 тыс. школьников губернии.
В данном этапе бесплатных туристических поездок участие уже приняли дети практически всех городских округов и муниципальных районов, по итогу реализации проекта в нем примут участие дети из всех уголков Самарской области.
Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в Самаре, Тольятти. Ряд программ предусматривает посещение национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И.Спрыгина.
"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предоставляет ребятам прекрасную возможность расширить кругозор, побывать в новых местах, ближе познакомиться с регионом и его туристическими возможностями, традициями и культурой Самарской области", - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Последние комментарии
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...
Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!