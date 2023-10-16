16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наталья Баландина ушла с должности руководителя областного департамента кадровой политики Самарская область развивает сотрудничество с Республикой Узбекистан Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым Делегация Самарской области продолжает работу в городе Снежное Виктор Кудряшов оценил ход работ по восстановлению социальных объектов в городе Снежное

Облправительство Власть и политика

Более 5 тыс. школьников посетили туристические места Самарской области

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект "Повышение доступности туристических продуктов".

Фото: Министерство туризма СО

В рамках проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5-9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более 5 тыс. школьников губернии.

В данном этапе бесплатных туристических поездок участие уже приняли дети практически всех городских округов и муниципальных районов, по итогу реализации проекта в нем примут участие дети из всех уголков Самарской области.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в Самаре, Тольятти. Ряд программ предусматривает посещение национального парка "Самарская Лука" и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И.Спрыгина.

"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предоставляет ребятам прекрасную возможность расширить кругозор, побывать в новых местах, ближе познакомиться с регионом и его туристическими возможностями, традициями и культурой Самарской области", - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5