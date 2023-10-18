16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Более 2 тысяч саженцев было высажено в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более двух тысяч саженцев сосны и абрикоса было высажено в Коробовом саду в Красноярском районе в рамках ежегодной Всероссийской акции "Сохраним лес". Сбер выступил генеральным партнёром мероприятия. Волонтеры Сбербанка, а также активисты экологических движений региона и сотрудники лесного хозяйства приняли участие в акции.

"Следуя стратегии устойчивого развития, Сбер поддерживает различные экологические инициативы, способствует созданию более здоровой и устойчивой среды для будущих поколений, сохраняет природные ресурсы, внедряет практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде. Сокращение углеродного следа — одна из задач, которая также стоит перед нами сегодня. Сбер уже второй год подряд принимает активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Наши волонтеры вносят вклад в защиту и восстановление лесов Самарского региона и на регулярной основе принимают участие в посадках деревьев", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Напомним, что в рамках программы "Сберегаем вместе" Сбер ежегодно проводит целый ряд зеленых инициатив и поддерживает федеральные проекты, направленные на сохранение ресурсов и заботу о природе. Программа Сбера создана для активного вовлечения в экологическую и социальную повестку и практики широкого круга людей — жителей России. Чтобы этой осенью поучаствовать в восстановлении леса, надо выбрать ближайшую локацию и зарегистрироваться на мероприятие на сайте акции "Сохраним лес". Все необходимое для участия организаторы выдадут на месте. Акция продлится до 30 ноября 2023 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5