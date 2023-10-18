Более 2 тысяч саженцев было высажено в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"

Более двух тысяч саженцев сосны и абрикоса было высажено в Коробовом саду в Красноярском районе в рамках ежегодной Всероссийской акции "Сохраним лес". Сбер выступил генеральным партнёром мероприятия. Волонтеры Сбербанка, а также активисты экологических движений региона и сотрудники лесного хозяйства приняли участие в акции.
"Следуя стратегии устойчивого развития, Сбер поддерживает различные экологические инициативы, способствует созданию более здоровой и устойчивой среды для будущих поколений, сохраняет природные ресурсы, внедряет практики ответственного потребления и заботы об окружающей среде. Сокращение углеродного следа — одна из задач, которая также стоит перед нами сегодня. Сбер уже второй год подряд принимает активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Наши волонтеры вносят вклад в защиту и восстановление лесов Самарского региона и на регулярной основе принимают участие в посадках деревьев", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
Напомним, что в рамках программы "Сберегаем вместе" Сбер ежегодно проводит целый ряд зеленых инициатив и поддерживает федеральные проекты, направленные на сохранение ресурсов и заботу о природе. Программа Сбера создана для активного вовлечения в экологическую и социальную повестку и практики широкого круга людей — жителей России. Чтобы этой осенью поучаствовать в восстановлении леса, надо выбрать ближайшую локацию и зарегистрироваться на мероприятие на сайте акции "Сохраним лес". Все необходимое для участия организаторы выдадут на месте. Акция продлится до 30 ноября 2023 года.
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