Новикомбанк создал собственную Базу знаний для Контакт-Центра

Новикомбанк — опорный Банк Госкорпорации Ростех — реализовал проект по внедрению Базы знаний в Контакт-центре Банка на основе платформы, предоставленной российским разработчиком программного обеспечения компанией Naumen.

Активное использование сервисов дистанционной автоматизированной обработки обращений клиентов Новикомбанка началось с внедрения системы Naumen Contact Center в конце 2019 года. Ее цель — оптимизация бизнес-процессов под действующие высокие стандарты качества клиентского обслуживания. Сотрудничество банка и отечественного производителя программного обеспечения продолжилось в рамках проектов по расширению возможностей действующего ПО и развитию клиентского сервиса.

В 2023 году на базе автоматизированной платформы в Контакт-центре Новикомбанка успешно внедрена и запущена новая передовая информационная система — База знаний на решении Naumen KMS. Она позволила операторам Контакт-центра предоставлять клиентам банка более оперативные и качественные консультации. Благодаря простоте в использовании, высокой функциональности и удобному дизайну База знаний была быстро принята пользователями и за нескольких месяцев полностью доказала свою эффективность.

Согласно проведенному исследованию, операторам Контакт-центра в 90% случаев требуется не более двух попыток для поиска необходимой информации по запросу клиента. Оценка восприятия понятности информации, расположенной в Базе знаний, выросла на 50%, удобство поиска контента — на 42%, приоритетность выбора системы, как основного источника данных — на 60%. Повышение качества работы с информацией положительно сказывается не только на качественных, но и на количественных операционных показателях Контакт-центра в целом.

"С внедрением Базы знаний мы наблюдаем устойчивую положительную динамику по всем ключевым показателям эффективности Контакт-центра Новикомбанка, а наши сотрудники с энтузиазмом приняли новую систему, которая очень быстро стала опорной структурой Контакт-центра в работе с большим объемом информации. Гибкие функции настройки позволяют в оперативном режиме получать обратную связь от коллег, что оптимизирует процесс наполнения Базы знаний новой информацией без привлечения дополнительных ресурсов, а также дает возможность получать релевантную выдачу под конкретный запрос клиента в течение нескольких секунд. Статистические результаты внедрения и положительные отзывы сотрудников и клиентов о качестве предоставляемых консультаций уже доказали, что мы в своё время сделали абсолютно правильный выбор", — прокомментировала работу с новой системой руководитель Контакт-центра Новикомбанка Екатерина Каменкова.