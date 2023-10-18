Самарский университет подписал соглашение с Институтом Китая и современной Азии РАН

17 октября в рамках Всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева и Институтом Китая и современной Азии РАН. Подписи под документом поставили ректор университета Владимир Богатырев и директор института по молодежной политике Юрий Кулинцев.
Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения совместных научных исследований, а также проведение семинаров, круглых столов, конференций, осуществление подготовки и реализации совместных публикаций, в том числе научных докладов, статей, учебных пособий, разработку и развитие совместных научных программ, организацию проведения профессиональной практики обучающихся Самарского университета на базе Института Китая и современной Азии РАН и многое другое.
Со стороны Самарского университета им. Королева в реализации совместных проектов примут участие региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова и социально-гуманитарный институт.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.