Самарский университет подписал соглашение с Институтом Китая и современной Азии РАН

17 октября в рамках Всероссийского форума "Международная интеграция и карьера в России" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева и Институтом Китая и современной Азии РАН. Подписи под документом поставили ректор университета Владимир Богатырев и директор института по молодежной политике Юрий Кулинцев.

Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения совместных научных исследований, а также проведение семинаров, круглых столов, конференций, осуществление подготовки и реализации совместных публикаций, в том числе научных докладов, статей, учебных пособий, разработку и развитие совместных научных программ, организацию проведения профессиональной практики обучающихся Самарского университета на базе Института Китая и современной Азии РАН и многое другое.

Со стороны Самарского университета им. Королева в реализации совместных проектов примут участие региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова и социально-гуманитарный институт.