В Красноярском районе сгорел комбайн

В понедельник, 16 октября, в Красноярском районе Самарской области сгорел комбайн. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Около 13:46 при уборке льна в поле в районе 1039 км трассы М-5 в Красноярском районе загорелся комбайн CASE II 2388. Горел моторный отсек и колеса с левой стороны по ходу движения. Пожар ликвидировали в 14:20.

Кроме того, благодаря комбайнеру, который сам начал бороться с возгоранием при помощи огнетушителей, пламя не перекинулось с зерноуборочной машины на поле.

Пострадавших нет.

По данным Центра, в 2023 г. в Красноярском районе это второй случай пожара зерноуборочной техники.

Сотрудники ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС напоминают владельцам сельскохозяйственных предприятий о необходимости иметь первичные средства пожаротушения при уборке, хранении, переработки сельскохозяйственной продукции согласно нормам, а также оперативного вызова пожарно-спасательных подразделений по телефону "01", "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".