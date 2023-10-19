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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" на домашнем льду одолела "Барыс" из Астаны

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 октября, в ЛДС "Лада - Арена" состоялся матч "Лада" - "Барыс". Он завершился счетом 2:1 в пользу тольяттинцев.

 Подопечные Олега Браташа резво начали игру и обрушили на астанчан серию опасных выпадов, один из которых увенчался голом на 7-й минуте — Иван Романов получил шайбу от Андрея Алтыбармакяна на чужой синей линии, на скорости вкатился в центр зоны соперника и зарядил без шансов для Эдварда Паскуале. 1:0. После этого тольяттинцы не сбавили в активности и продолжили создавать трудности для обороны гостей, но теперь уже хоккеисты "Барыса" оборонялись безошибочно и время от времени убегали в контратаки. Правда, голов до перерыва больше не было.

В первой половине следующего периода команды много времени уделяли борьбе в средней зоне и у борта, поэтому в плане зрелищности игра заметно просела. Ситуация стала постепенно меняться к середине поединка, когда "Лада" пару раз серьезно потревожила Эдварда Паскуале, а потом и вовсе забила вновь — позиционная атака на 33-й минуте обернулась классным пасом Сергея Шумакова из угла площадки и результативным броском в касание с пятака от Остапа Сафина. 2:0. Дальше включился и "Барыс", успев еще до завершения игрового отрезка одну шайбу отквитать. Недосягаемым для Александра Трушкова оказался выстрел Понтуса Оберга, хотя тренеры "автозаводцев" попытались оспорить правильность взятия ворот, использовав право на челлендж — арбитры отправились смотреть положение "вне игры" у казахстанцев, но в итоге нарушения правил не нашли и гол засчитали. 2:1.

В заключительной двадцатиминутке "Барыс" завладел инициативой и создал гораздо больше опасных моментов, нежели чем тольяттинцы. Хозяева площадки плотно действовали в защите и всеми силами помогали своему вратарю. За счет самоотверженности и высокой надежности "Лада" додержала победный результат до самой финальной сирены, не выручил астанчан и выход дополнительного полевого вместо вратаря на последних секундах. Итог — 2:1 в пользу "автозаводцев".

Завершать очередную домашнюю серию тольяттинский коллектив будет матчем с омским "Авангардом", который пройдет 20 октября.

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