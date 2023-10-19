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Самарская область участвует в международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Перми стартовал ХI Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава". В 2023 г. проведение форума приурочено к празднованию 100-летия государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и 300-летия Перми. На мероприятии ожидается присутствие рекордного числа участников — более пяти тысяч человек из 50 стран.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Программа форума включает в себя деловые, культурные и спортивные мероприятия. Центральным событием деловой программы форума стало пленарное заседание "Спорт без границ. Открытость миру". В нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Надеюсь, работа на площадках форума будет успешной и плодотворной, послужит развитию спорта, продвижению его великой гуманистической миссии — укреплять дружбу народов, воспитывать новые поколения гармоничных, ответственных и сильных духом людей. Это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы", — подчеркнул глава государства.

Владимир Владимирович отметил, что развитие физической культуры и спорта является безусловным приоритетом. Важно приобщать к здоровому образу жизни как можно больше россиян. Задача до конца десятилетия вовлечь в занятия спортом 70% жителей страны.

В рамках форума традиционно проходит Международная выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы", на которой в этом году представлено около 70 стендов. Среди них — стенд министерства спорта Самарской области "СпортКоманда63". На нем представлены достижения спортсменов, а также спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Возглавляет делегацию 63 региона врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она примет участие деловых сессиях, а также станет спикером круглого стола "Оценка приоритетности развития видов спорта в Российской Федерации".

"Форум "Россия — спортивная держава" — масштабное событие для всей спортивной общественности. На форуме традиционно обсуждаются вопросы развития спорта высших достижений, физкультуры и массового спорта. Нашему региону есть чем гордиться, и мы расскажем об этом", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Форум был учрежден в 2009 г. указом президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Ранее он проходил в Кемерово, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске и других городах.

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