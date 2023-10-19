Молодежный парламент региона предложил закрепить в законе детские экоорганизации

Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе инициировал и разработал проект регионального закона, направленного на усовершенствование системы экологического образования.
Авторы предлагают законодательно закрепить возможность создания детских и молодежных экологических организаций, школьных лесничеств, студенческих экологических клубов. Кроме того, экологическое образование может стать частью образовательных программ в школах, учреждениях среднего профессионального и допобразования.
Соответствующие изменения планируется внести в закон "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области".
На заседании комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды концепция нового закона, уже поддержанная министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, получила единогласное одобрение областных депутатов.
Теперь законопроект молодых парламентариев будет направлен на заключение в региональное правительство и прокуратуру Самарской области.
"Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе обладает правом законодательной инициативы, и молодые парламентарии активно участвуют в законотворческой деятельности. В совместной работе с депутатами губернской думы уже принят ряд областных законов в сфере молодежной политики. Наработанный молодежью опыт помог ей приступить к самостоятельной работе, свидетельством чему стала разработка данного областного законопроекта в сфере экологического просвещения населения — первого для Общественного молодежного парламента в текущем созыве. Депутаты Самарской губернской думы рассчитывают на то, что члены молодежного парламента продолжат эффективную работу в сфере законотворчества", — отметил спикер областного парламента Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.