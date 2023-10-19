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Законотворчество Власть и политика

Молодежный парламент региона предложил закрепить в законе детские экоорганизации

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе инициировал и разработал проект регионального закона, направленного на усовершенствование системы экологического образования.

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Авторы предлагают законодательно закрепить возможность создания детских и молодежных экологических организаций, школьных лесничеств, студенческих экологических клубов. Кроме того, экологическое образование может стать частью образовательных программ в школах, учреждениях среднего профессионального и допобразования.

Соответствующие изменения планируется внести в закон "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области".

На заседании комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды концепция нового закона, уже поддержанная министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, получила единогласное одобрение областных депутатов.

Теперь законопроект молодых парламентариев будет направлен на заключение в региональное правительство и прокуратуру Самарской области.

"Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе обладает правом законодательной инициативы, и молодые парламентарии активно участвуют в законотворческой деятельности. В совместной работе с депутатами губернской думы уже принят ряд областных законов в сфере молодежной политики. Наработанный молодежью опыт помог ей приступить к самостоятельной работе, свидетельством чему стала разработка данного областного законопроекта в сфере экологического просвещения населения — первого для Общественного молодежного парламента в текущем созыве. Депутаты Самарской губернской думы рассчитывают на то, что члены молодежного парламента продолжат эффективную работу в сфере законотворчества", — отметил спикер областного парламента Геннадий Котельников.

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