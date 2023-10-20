Ученые из Эфиопии получили международную степень PhD в Самарском университете им. Королева

На этой неделе сразу два иностранных ученых получили международную ученую степень PhD в Самарском университете им. Королева. Соискателями выступили граждане Эфиопии — Деста Абебе Бекеле и Дуббесса Мулубирхан Хайлу. Они закончили докторантуру PhD Самарского университета по программе "Aviation and rocket-space technology" и представили диссертационному совету под председательством первого проректора — проректора по научно-исследовательской работе Андрея Прокофьева свои научные работы.
Научным руководителем соискателей выступил Михаил Ковалев, профессор кафедры эксплуатации авиационной техники, проректор Самарского университета им. Королёва, а рецензентами стали Георгий Макарьянц, заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета и Сабит Куртаев, первый заместитель начальника по учебной и научной работе Военного института Сил воздушной обороны им. Бегельдинова (Республика Казахстан). Защита состоялась на русском языке.
Диссертация Деста Абебе Бекеле посвящена теме "Разработка метода оценивания технического состояния агрегатов гидросистемы воздушного судна на основе анализа состояния рабочей жидкости", а работа Дуббесса Мулубирхан Хайлу — "Методология процессов монтажа, контроля и испытаний бортовых систем летательных аппаратов".
Деста Абебе Бекеле в своей научной работе отметил, что техническое состояние рабочей жидкости оказывает существенное влияние на состояние агрегатов гидросистемы самолета. Поэтому значение параметров рабочей жидкости является важным диагностическим признаком состояния гидросистемы. Мониторинг динамики изменений параметров позволяет своевременно выявить и устранить симптомы отказа техники.
Члены диссертационного совета отметили практическую значимость научной работы соискателя, подчеркнув, что она выполнена на высоком уровне и заслуживает положительной оценки. Деста Абебе Бекеле поблагодарил диссертационный совет за высокую оценку. Он возглавляет отдел на авиационном заводе в Эфиопии, и степень PhD поможет ему в продвижении по службе.
В научной работе Дуббесса Мулубирхан Хайлу "Методология процессов монтажа, контроля и испытаний бортовых систем летательных аппаратов" рассмотрены в том числе вопросы одной из самых сложных систем воздушного судна — кабельной сети, ее прокладке и функционирования. Соискатель в своей диссертации в том числе рассмотрел задачи по автоматизации в процессе производства такой сети.
Члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присвоение ему ученой степени PhD. Дуббесса Мулубирхан Хайлу работает начальником отдела исследований ремонтно-восстановительного авиационного завода в Эфиопии и в ответном слове отметил, что знания, полученные в Самарском университете им. Королева, помогут ему на всех этапах работы.
Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, поздравил иностранных ученых с получением ученой степени PhD: "Это значимое событие в вашей жизни и в жизни Самарского университета им. Королева. В России немного университетов, которые проводят обучение по собственным PhD-программам. Университет является одним из сильнейших аэрокосмических научно-образовательных центров страны, и защищенные вами диссертации имеют самый высокий уровень не только в нашей стране, но и в мире. Уверен, полученные здесь знания позволят вам выстроить успешную карьеру".
В ответном слове иностранные ученые поблагодарили диссертационный совет и отметили, что за все 5 лет обучения в Самарском университете им. Королева они видели только доброе отношение. "Мы получили образование высочайшего уровня. Знания и навыки, полученные здесь, пригодятся нам в течение всей жизни, на каждом этапе карьеры", — отметили граждане Эфиопии.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.