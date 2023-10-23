РСХБ составил профиль заемщика ипотеки по социальным программам

В 2023 году выросли выдачи ипотеки по социальным программам, при этом чаще всего заёмщиками становились россияне, состоящие в браке, в возрасте от 31 года до 40 лет. Об этом рассказал Олег Коркин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка на Московском Международном жилищном конгрессе.

Аналитики Россельхозбанка изучили статистические данные по выдаче ипотечных кредитов по госпрограмме покупки новостроек с господдержкой и по сельской ипотеке с начала 2023 года и составили портрет заемщиков по разным программам социального кредитования.

Решение взять займ на приобретение жилья клиенты РСХБ принимают осознанно и взвешенно: данный подход одинаково распространен как среди мужчин (54% заемщиков по программе ипотеки с господдержкой), так и среди женщин (46%). Чаще всех приобретают новостройки семейные люди (61%) с уровнем дохода более 100 тыс. рублей в месяц. При этом можно выделить три наиболее крупные возрастные группы:

1. В возрасте от 31 до 40 лет (37%)

2. От 41 до 50 лет (24,7%)

3. Молодёжь от 21 года до 30 лет (23,3%).

В целом за 8 месяцев 2023 года количество выданных кредитов с господдержкой увеличилось более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас получение ипотеки становится одним из важных этапов "взросления" россиян, ощущения себя состоявшимся человеком, а с повышением уровня финансовой грамотности населения клиенты осознают, как можно получить максимальную выгоду от банковских услуг. Более того, многие россияне начинают спокойнее относиться к необходимости сменить место жительства в рамках одного города или даже к возможности переезда", — отметил Олег Коркин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.

Большинство выданных кредитов по программе сельской ипотеки приходится на семейные пары (71%) с доходом от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, при этом 57% заемщиков — мужчины. Средний возраст клиента варьируется от 31 до 40 лет (46,3%), а также от 41 до 50 (24%).

"Подавляющее большинство заемщиков предпочитают покупку готового дома с участком: на эти цели направлено 83,5% средств. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 16,5% средств, однако с начала 2023 года объемы ИЖС увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Городские жители всё чаще отдают предпочтение жизни на природе, и они активно интересуются жильем за городом. Таким образом сельская ипотека становится одним из драйверов развития сельских территорий по всей России", — добавил Олег Коркин.

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