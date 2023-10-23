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РСХБ составил профиль заемщика ипотеки по социальным программам

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году выросли выдачи ипотеки по социальным программам, при этом чаще всего заёмщиками становились россияне, состоящие в браке, в возрасте от 31 года до 40 лет. Об этом рассказал Олег Коркин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка на Московском Международном жилищном конгрессе.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Аналитики Россельхозбанка изучили статистические данные по выдаче ипотечных кредитов по госпрограмме покупки новостроек с господдержкой и по сельской ипотеке с начала 2023 года и составили портрет заемщиков по разным программам социального кредитования.

Решение взять займ на приобретение жилья клиенты РСХБ принимают осознанно и взвешенно: данный подход одинаково распространен как среди мужчин (54% заемщиков по программе ипотеки с господдержкой), так и среди женщин (46%). Чаще всех приобретают новостройки семейные люди (61%) с уровнем дохода более 100 тыс. рублей в месяц. При этом можно выделить три наиболее крупные возрастные группы:

1. В возрасте от 31 до 40 лет (37%)

2. От 41 до 50 лет (24,7%)

3. Молодёжь от 21 года до 30 лет (23,3%).

В целом за 8 месяцев 2023 года количество выданных кредитов с господдержкой увеличилось более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас получение ипотеки становится одним из важных этапов "взросления" россиян, ощущения себя состоявшимся человеком, а с повышением уровня финансовой грамотности населения клиенты осознают, как можно получить максимальную выгоду от банковских услуг. Более того, многие россияне начинают спокойнее относиться к необходимости сменить место жительства в рамках одного города или даже к возможности переезда", — отметил Олег Коркин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.

Большинство выданных кредитов по программе сельской ипотеки приходится на семейные пары (71%) с доходом от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, при этом 57% заемщиков — мужчины. Средний возраст клиента варьируется от 31 до 40 лет (46,3%), а также от 41 до 50 (24%).

"Подавляющее большинство заемщиков предпочитают покупку готового дома с участком: на эти цели направлено 83,5% средств. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 16,5% средств, однако с начала 2023 года объемы ИЖС увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Городские жители всё чаще отдают предпочтение жизни на природе, и они активно интересуются жильем за городом. Таким образом сельская ипотека становится одним из драйверов развития сельских территорий по всей России", — добавил Олег Коркин.

Для удобства клиентов работают цифровые сервисы "Своё Село" и "Своё Жилье", где можно найти дом, квартиру, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и воспользоваться услугами по сопровождению кредита. На ресурсе представлено более 3 тыс. типовых проектов загородных домов.

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