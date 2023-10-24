Помощь многодетным и родственникам участников СВО: Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной президента России Владимира Путина. К руководителю региона обратились глава многодетной семьи с жилищным вопросом и родственники участников специальной военной операции за помощью в решении важных бытовых проблем.
Валерий Коршунов - многодетный отец, он один воспитывает пятерых детей: четырех девочек и одного парня.
"По хозяйству помогают старшие после учебы, но и сам стараюсь все успевать. Живем мы очень дружно", - рассказал глава семьи. Собственного жилья у них нет. Коршуновы проживали в ветхом доме площадью 25 квадратных метров в селе Тимашево Кинель-Черкасского района, принадлежавшего погибшей супруге. Из-за аварийного состояния дома пришлось переехать в съемное жилье. Чтобы решить проблему, Валерий Коршунов обратился за помощью к главе региона.
"Я восхищаюсь вашим отцовским подвигом. Вы и работаете, и воспитываете замечательных детей. Одному, конечно, непросто. Посмотрел ваше обращение, совершенно точно готов вам помочь, - подчеркнул Дмитрий Азаров во время встречи. - Вы служите хорошим примером для многих отцов - наших земляков и не только. Очень рад с вами познакомиться".
Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила, что семье подобрали новый дом в родном селе. Средства на его приобретение будут выделены из резервного фонда губернатора и бюджета поселения.
"Я побывала в новом доме. Он большой, теплый и уютный, общей площадью 78 квадратных метров. Есть надворные постройки, большой огород", - отметила руководитель министерства. Новое жилье понравилось и многодетному отцу.
Дмитрий Азаров поручил помочь семье в оперативном оформлении сделки на жилье.
"Я попрошу отработать самым активным образом, чтобы все бюрократические процедуры были выполнены в короткий срок в соответствии с действующим законодательством", - обратился Дмитрий Азаров к министру Регине Воробьевой и главе Кинель-Чекасского района Валерию Фролову.
На память об этой встрече дети преподнесли губернатору картину, которую сами нарисовали. На ней изображен большой дом мечты, который напоминает тот, что будет приобретен в ближайшее время.
"Спасибо большое за подарок. Это тот случай, когда мечты о большом и светлом доме сбываются", - поблагодарил детей Дмитрий Азаров и в ответ вручил семье подарки.
С вопросом о восстановлении двухквартирного дома, пострадавшего от пожара, к руководителю области обратилась семидесятилетняя жительница села Подгорное Борского района Вера Исакова. Она воспитала двух сыновей. Один работает начальником караула пожарно-спасательного отряда. Второй в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции. Оба - ветераны боевых действий.
После пожара, в котором сгорело все имущество, удалось своими силами частично восстановить жилье. Но собственных средств на завершение всех работ на данный момент не хватает. "Посуду, одежду люди приносили", - рассказала она.
"Мы провели обследование и составили предварительную смету на восстановительные работы. Главная задача - полностью закрыть тепловой контур (сделать окна, полы), чтобы дальше можно было выполнять внутренние работы", - рассказал глава Борского района Эдуард Ардабьев.
"Поможем вам привести дом в порядок, обязательно найдем варианты", - отметил глава региона.
Он поручил руководителю муниципального образования держать ситуацию на личном контроле.
"Посмотрите, вдруг что-то дополнительно потребуется сделать в ходе ремонта. Надо обеспечить силами района, поселения, - обратился Дмитрий Азаров. - Я уверен, что и люди будут готовы помощь оказать, потому что уважение к защитникам Отечества, их семьям и родственникам в нашем обществе - на самом высоком уровне. Я уверен, что люди готовы откликнуться".
Губернатор поблагодарил женщину за воспитание таких сыновей - патриотов родной земли и своей страны: "Вы воспитали настоящих защитников Отечества". "Вам большое спасибо за поддержку военнослужащих и их семей", - сказала в ответ Вера Исакова.
По вопросу оказания помощи в ремонте дома обратилась супруга участника специальной военной операции Елена Дудина. В их семье четверо детей. У старшей дочери уже своя семья, совсем недавно родился ребенок. Сын проходит военную службу по призыву. Еще две девочки ходят в детский сад.
Их частные владения в марте этого года затопило паводковыми водами из-за ненадлежащего состояния отмостки. Администрация Куйбышевского района Самары провела работы по откачке воды. В настоящее время кирпичная кладка вентиляционной трубы подверглась разрушению, существует угроза обрушения, в подвал стекаются стоки.
Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной оказать всю необходимую помощь. "Нужно помочь, мы тоже готовы выделить средства из резервного фонда губернатора. Давайте совместно с городскими властями поможем семье военнослужащего. И сделаем оперативно, не теряя времени. Нужно установить причины и провести все необходимые работы, чтобы у семьи не было сложностей проживания", - отметил Дмитрий Азаров.
"Перед встречей с губернатором очень волновалась. А во время беседы почувствовала теплую домашнюю обстановку. Я очень благодарна губернатору за помощь в решении вопроса", - поделилась чувствами после встречи Елена Дудина.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!