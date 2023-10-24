Помощь многодетным и родственникам участников СВО: Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной президента России Владимира Путина. К руководителю региона обратились глава многодетной семьи с жилищным вопросом и родственники участников специальной военной операции за помощью в решении важных бытовых проблем.

Валерий Коршунов - многодетный отец, он один воспитывает пятерых детей: четырех девочек и одного парня.

"По хозяйству помогают старшие после учебы, но и сам стараюсь все успевать. Живем мы очень дружно", - рассказал глава семьи. Собственного жилья у них нет. Коршуновы проживали в ветхом доме площадью 25 квадратных метров в селе Тимашево Кинель-Черкасского района, принадлежавшего погибшей супруге. Из-за аварийного состояния дома пришлось переехать в съемное жилье. Чтобы решить проблему, Валерий Коршунов обратился за помощью к главе региона.

"Я восхищаюсь вашим отцовским подвигом. Вы и работаете, и воспитываете замечательных детей. Одному, конечно, непросто. Посмотрел ваше обращение, совершенно точно готов вам помочь, - подчеркнул Дмитрий Азаров во время встречи. - Вы служите хорошим примером для многих отцов - наших земляков и не только. Очень рад с вами познакомиться".

Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила, что семье подобрали новый дом в родном селе. Средства на его приобретение будут выделены из резервного фонда губернатора и бюджета поселения.

"Я побывала в новом доме. Он большой, теплый и уютный, общей площадью 78 квадратных метров. Есть надворные постройки, большой огород", - отметила руководитель министерства. Новое жилье понравилось и многодетному отцу.

Дмитрий Азаров поручил помочь семье в оперативном оформлении сделки на жилье.

"Я попрошу отработать самым активным образом, чтобы все бюрократические процедуры были выполнены в короткий срок в соответствии с действующим законодательством", - обратился Дмитрий Азаров к министру Регине Воробьевой и главе Кинель-Чекасского района Валерию Фролову.

На память об этой встрече дети преподнесли губернатору картину, которую сами нарисовали. На ней изображен большой дом мечты, который напоминает тот, что будет приобретен в ближайшее время.

"Спасибо большое за подарок. Это тот случай, когда мечты о большом и светлом доме сбываются", - поблагодарил детей Дмитрий Азаров и в ответ вручил семье подарки.

С вопросом о восстановлении двухквартирного дома, пострадавшего от пожара, к руководителю области обратилась семидесятилетняя жительница села Подгорное Борского района Вера Исакова. Она воспитала двух сыновей. Один работает начальником караула пожарно-спасательного отряда. Второй в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции. Оба - ветераны боевых действий.

После пожара, в котором сгорело все имущество, удалось своими силами частично восстановить жилье. Но собственных средств на завершение всех работ на данный момент не хватает. "Посуду, одежду люди приносили", - рассказала она.

"Мы провели обследование и составили предварительную смету на восстановительные работы. Главная задача - полностью закрыть тепловой контур (сделать окна, полы), чтобы дальше можно было выполнять внутренние работы", - рассказал глава Борского района Эдуард Ардабьев.

"Поможем вам привести дом в порядок, обязательно найдем варианты", - отметил глава региона.

Он поручил руководителю муниципального образования держать ситуацию на личном контроле.

"Посмотрите, вдруг что-то дополнительно потребуется сделать в ходе ремонта. Надо обеспечить силами района, поселения, - обратился Дмитрий Азаров. - Я уверен, что и люди будут готовы помощь оказать, потому что уважение к защитникам Отечества, их семьям и родственникам в нашем обществе - на самом высоком уровне. Я уверен, что люди готовы откликнуться".

Губернатор поблагодарил женщину за воспитание таких сыновей - патриотов родной земли и своей страны: "Вы воспитали настоящих защитников Отечества". "Вам большое спасибо за поддержку военнослужащих и их семей", - сказала в ответ Вера Исакова.

По вопросу оказания помощи в ремонте дома обратилась супруга участника специальной военной операции Елена Дудина. В их семье четверо детей. У старшей дочери уже своя семья, совсем недавно родился ребенок. Сын проходит военную службу по призыву. Еще две девочки ходят в детский сад.

Их частные владения в марте этого года затопило паводковыми водами из-за ненадлежащего состояния отмостки. Администрация Куйбышевского района Самары провела работы по откачке воды. В настоящее время кирпичная кладка вентиляционной трубы подверглась разрушению, существует угроза обрушения, в подвал стекаются стоки.

Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной оказать всю необходимую помощь. "Нужно помочь, мы тоже готовы выделить средства из резервного фонда губернатора. Давайте совместно с городскими властями поможем семье военнослужащего. И сделаем оперативно, не теряя времени. Нужно установить причины и провести все необходимые работы, чтобы у семьи не было сложностей проживания", - отметил Дмитрий Азаров.

"Перед встречей с губернатором очень волновалась. А во время беседы почувствовала теплую домашнюю обстановку. Я очень благодарна губернатору за помощь в решении вопроса", - поделилась чувствами после встречи Елена Дудина.