На базе бывшего санатория "Поволжье" создан Центр медицинской реабилитации

С начала 2023 года в Самаре свою деятельность ведет Центр медицинской реабилитации "Реавиз", созданный на базе бывшего санатория "Поволжье". Это и поликлиника, и стационар, предназначенный для бесплатного прохождения медицинской реабилитации жителями не только близлежащих микрорайонов, но и жителей всей Самарской области.

Центр находится по адресу ул. Советской Армии, 247. Ранее здесь располагался один из корпусов ГБУ "Санаторий "Поволжье", требующий, равно как и другие лечебные корпуса санатория, ремонта и оснащения современным оборудованием, что и было сделано Реавизом на сумму около 150 млн рублей.

Это позволило без перерывов сохранить и увеличить объемы оказываемой медицинской помощи по профилю "реабилитация", которая сегодня является одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения региона. Важно, что помощь оказывается в рамках программ ОМС, т. е. для населения является бесплатной.

Кроме того, удалось сохранить коллектив санатория (около 100 рабочих мест) с перспективой развития до 200 рабочих мест врачебного, сестринского, младшего медицинского и вспомогательного персонала.

"На базе переданного в аренду имущества в течение трех лет планируется создание университетского медицинского, научного и образовательного кластера для оказания бесплатной медицинской помощи населению Самарской области, подготовки и переподготовки медицинских специалистов врачей и среднего медицинского персонала для региональной системы здравоохранения", — пояснила ректор Медицинского университета "Реавиз", Инга Прохоренко.

Сейчас на базе санатория "Поволжье" уже с начала этого года населению оказываются медицинские услуги по реабилитации 2-го и 3-го этапов в рамках ОМС. За 9 месяцев 2023 года получили помощь более 3900 пациентов с различными заболеваниями нервной системы, травмами, после ортопедических операций, с общесоматической патологией, после перенесенной коронавирусной инфекции. В планах — наращивание темпов развития.

"Реабилитации 2-го этапа подлежат пациенты с заболеваниями периферической нервной системы, перенесшие травмы и ортопедические операции на опорно-двигательном аппарате. Данные пациенты к нам обращаются с полисом медицинского страхования и направлением из поликлиник или из травматологических отделений, где происходили их операции", — комментирует Марина Цветкова, руководитель центра медицинской реабилитации "Реавиз".

При поступлении каждому больному целая команда врачей составляет индивидуальную программу. С пациентами обязательно работает психолог, который помогает настроиться на эффективное восстановление. В центре проводятся физиотерапевтические процедуры, соответствующие всем современным требованиям, используются передовые методики восстановительного лечения: аппаратная физиотерапия, низкоинтенсивная магнито-лазерная терапия, ультрафонофорез с лекарственными препаратами, электрофорез с лекарственными препаратами, импульсные токи, лазеротерапия, механотерапия — Артромот и многие другие.

"Пациенты находятся в реабилитационном центре полных 14 дней под наблюдением врачей. На 2-й этап реабилитации мы ждем пациентов со всей Самарской области после травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Каждый такой гражданин имеет возможность пройти 2-й этап медицинской реабилитации в течение года, согласно приказу № 788н от 31.07.2020 г. Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых" по направлению из травматологического отделения, где находились на стационарном лечении или поликлиники по месту прикрепления медицинского полиса. Медицинская реабилитация 3-го этапа оказывается по полису ОМС при наличии реабилитационного потенциала независимо от давности срока заболевания", — заявила руководитель центра медицинской реабилитации, Марина Цветкова.

Особенно актуальным является третий этап реабилитации в рамках ОМС, который осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях. Реабилитация проходит по 3 часа в день, подбирается удобный график посещения процедур. По данным ТФОМС (Территориальный фонд Обязательного медицинского страхования Самарской области), из 149 медицинских организаций губернии, оказывающих помощь в системе ОМС, только 18 лечебных учреждений имеют возможность проводить медицинскую реабилитацию в поликлинических условиях.

Отзывы пациентов, которые уже прошли курс реабилитации в Реавизе, свидетельствуют о востребованности этого вида помощи и удовлетворенности результатами лечения.

На данный момент здесь расконсервирована и восстановлена работоспособность скважины (560 метров глубина) сероводородного источника, который обладает уникальными лечебными свойствами. Активно ведутся ремонтные и отделочные работы, производится полная замена коммуникаций, кровельные работы. В настоящее время разрабатывается инвестиционный проект капитальной реконструкции имущественного комплекса санатория с общим объемом финансирования до одного миллиарда рублей, организации 300 новых рабочих мест.

"Отделение медицинской реабилитации "Реавиз" находится в центре Самары, в зеленой городской зоне. Сейчас здесь на правах арендатора Медицинский университет "Реавиз" и его функциональные подразделения реализуют масштабные работы по восстановлению состояния территорий и помещений санатория, благоустройству. В срочном ремонте нуждаются как сами здания, так и инженерные коммуникации. Университет нацелен на сохранение медицинского и санаторно-курортного статуса и профильности развиваемой территории", — разъяснила ректор Медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор Инга Прохоренко.