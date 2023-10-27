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Облправительство Власть и политика

Дмитрий Азаров назначил Ирину Никишину на должность министра труда Самарской области

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках формирования нового состава правительства Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность министра труда, занятости и миграционной политики региона Ирину Никишину.

Фото: Андрей Савельев

Губернатор провел личную встречу с Ириной Никишиной, где был заслушан отчет и подведены итоги работы министерства в предшествующий период. В ходе собеседования Дмитрий Азаров особо отметил вклад Ирины Никишиной, которая возглавляет минтруда уже не один год, в выполнение задачи по снижению уровня безработицы в Самарской области. В качестве примера губернатор привел тот факт, что еще пять лет назад в Тольятти количество безработных втрое превышало число вакансий. "Буквально за два года совместной работы мы этот тренд переломили. А сейчас в целом по региону у нас фактически семикратное увеличение вакансий по отношению к количеству тех людей, которые ищут работу", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как отметил губернатор, этому способствовала системная работа всего регионального правительства по улучшению инвестиционного климата, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, что позволило привлечь бизнес, открыть новые производства.

Глава региона поблагодарил Ирину Никишину за активное участие в подготовке и переподготовке кадров. "Это очень важно. Вы фактически помогаете сегодня министерству образования в четкой профессиональной ориентации ребят. Зачастую служите заказчиком по образовательным программам, аккумулируя запросы от промышленных предприятий. Знаю, что работаете здесь рука об руку с министерством промышленности, а где-то и ведущую роль осуществляете, работая на опережение и находясь в постоянном контакте с кадровыми службами предприятий, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы вместе добились перелома в сфере занятости. При рекордно низких показателях по безработице в целом по стране, у нас показатели еще в полтора раза ниже. Но сейчас стоит вопрос повышения производительности труда, работы вместе с минпромом, минэкономразвития, с предприятиями. Актуально и привлечение новых дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов".

Отдельно губернатор остановился на теме сбалансированного, продуманного государственного подхода в вопросе привлечения мигрантов. "Запрос предприятий есть, экономика страны и региона формирует запрос на дополнительные трудовые ресурсы. Но крайне важно во взаимодействии с работодателями, с правоохранительными органами обеспечивать приоритетность устройства на работу жителей Самарской области. Это главный приоритет. И, конечно, важны жесткие требования по привлечению иностранных специалистов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где были введены жесткие критерии по привлечению специалистов из-за рубежа. "Тем не менее надо посмотреть, может быть, нам еще более строго подходить к этим требованиям. Давайте еще раз проанализируем, что можно сделать дополнительно", - поставил задачу Ирине Никишиной глава региона.

В ходе обсуждений было выработано предложение по введению дополнительного требования по проверке у граждан, которые приезжают в Самарскую область из иностранных государств, стран ближнего зарубежья, документов о профильном образовании на соответствие государственным образцам.

"Ирина Владимировна, я даю поручение: провести проверку по всем работодателям, которые формировали заявки на привлечение иностранных специалистов, и доложить мне лично - трудоустроены ли эти специалисты, в каком количестве, как осуществляется контроль над их работой, как организованы их социально-бытовые условия, - поставил задачу Дмитрий Азаров. - Поднимите все заявки от предприятий, и пусть предприятия формируют отчет: сколько человек, исходя из заявок, трудоустроены, сколько по этим заявкам въехали. Если количество приехавших людей больше, а трудоустроено меньше, будем разбираться в этом вопросе совместно с МВД. Я попрошу первый отчет мне предоставить через две недели".

Кроме того, глава региона обратил внимание на новые задачи министерства труда. Они каcаются формирования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для государственной и муниципальной службы. Помимо прочего, необходимо продолжить работу с кадровым резервом и "Лидерами России". "Сегодня это во многом объединяющая работа, формирующая кадровый потенциал нашего региона. Желаю вам успехов", - сказал губернатор в завершение встречи.

Напомним, в настоящее время руководители министерств и структурных подразделений правительства Самарской области находятся в статусе врио. Вместе с тем за ними, как и прежде, сохраняются все полномочия для эффективного выполнения текущих задач и полная ответственность за свою работу. В плановом порядке врио министров и руководителей ведомств представляют губернатору отчеты о проделанной работе, после чего проводятся личные встречи. На них актуализируются текущие направления работы и определяются цели на перспективу, с учетом задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным и жителями региона.

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