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Происшествия

Экстренно севший в Курумоче самолет рейса "Москва-Бишкек" вылетел в пункт назначения

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 октября, в 01:24 по местному времени из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса "Москва-Бишкек", совершивший накануне экстренную посадку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, авиарейс № YK884 запросил посадку по технической причине. На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", — уточняют в надзорном ведомстве.

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