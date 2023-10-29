Экстренно севший в Курумоче самолет рейса "Москва-Бишкек" вылетел в пункт назначения

В воскресенье, 29 октября, в 01:24 по местному времени из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса "Москва-Бишкек", совершивший накануне экстренную посадку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, авиарейс № YK884 запросил посадку по технической причине. На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", — уточняют в надзорном ведомстве.