Экстренно севший в Курумоче самолет рейса "Москва-Бишкек" вылетел в пункт назначения

В воскресенье, 29 октября, в 01:24 по местному времени из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса "Москва-Бишкек", совершивший накануне экстренную посадку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, авиарейс № YK884 запросил посадку по технической причине. На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.
"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", — уточняют в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.