В Курумоче экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Бишкек

В субботу, 28 октября, в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, выполнявший рейс № YK884 по маршруту Москва — Бишкек (авиакомпания "Аэротрафик"), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч. Технические службы аэропорта проверяют самолет", — уточнили в надзорном ведомстве.
На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!