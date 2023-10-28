В Курумоче экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Бишкек

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В субботу, 28 октября, в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, выполнявший рейс № YK884 по маршруту Москва — Бишкек (авиакомпания "Аэротрафик"), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.