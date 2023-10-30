Сбер и СГИК модернизируют нотную библиотеку и кабинет прослушивания музыки вуза

Сбер и Самарский государственный институт культуры реализуют совместный проект по модернизации нотной библиотеки и кабинета прослушивания музыки, а также рассмотрят возможности внедрения цифровых решений банка для оптимизации образовательных процессов. Работа над проектами будет проводиться в рамках соглашения, заключенного между вузом и банком.

При поддержке Сбера Самарский государственный институт культуры откроет технологичный центр, где преподаватели смогут проводить занятия в новом формате, развивая творческие навыки студентов, и обучать их музыке. Также СГИК обновит оборудование, которое позволит прослушивать записи в цифровом формате, редактировать нотные тексты и работать с музыкальными треками.

"Подписанное соглашение о сотрудничестве между Сбером и СГИК открывает новые возможности для развития культуры и образования в Самарской области. Мы уверены, что центр оцифровки музыки станет местом, где студенты и преподаватели смогут максимально раскрыть творческий потенциал и проявить креативность, а цифровые решения Сбера помогут сделать образовательные процессы увлекательнее", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Мы рады, что коллеги поддержали эту идею. Сбербанк — это наш стратегический партнер, у которого все технологично и современно. Рады, что вместе сможем осуществить очень важный и нужный проект, интересный всем тем, кто занимается творчеством и наукой", — прокомментировала ректор ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры" Ольга Наумова.