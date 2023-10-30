Сбер и СГИК модернизируют нотную библиотеку и кабинет прослушивания музыки вуза

Сбер и Самарский государственный институт культуры реализуют совместный проект по модернизации нотной библиотеки и кабинета прослушивания музыки, а также рассмотрят возможности внедрения цифровых решений банка для оптимизации образовательных процессов. Работа над проектами будет проводиться в рамках соглашения, заключенного между вузом и банком.
При поддержке Сбера Самарский государственный институт культуры откроет технологичный центр, где преподаватели смогут проводить занятия в новом формате, развивая творческие навыки студентов, и обучать их музыке. Также СГИК обновит оборудование, которое позволит прослушивать записи в цифровом формате, редактировать нотные тексты и работать с музыкальными треками.
"Подписанное соглашение о сотрудничестве между Сбером и СГИК открывает новые возможности для развития культуры и образования в Самарской области. Мы уверены, что центр оцифровки музыки станет местом, где студенты и преподаватели смогут максимально раскрыть творческий потенциал и проявить креативность, а цифровые решения Сбера помогут сделать образовательные процессы увлекательнее", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
"Мы рады, что коллеги поддержали эту идею. Сбербанк — это наш стратегический партнер, у которого все технологично и современно. Рады, что вместе сможем осуществить очень важный и нужный проект, интересный всем тем, кто занимается творчеством и наукой", — прокомментировала ректор ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры" Ольга Наумова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.