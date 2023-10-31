В Красноярский государственный техникум приходят молодые педагоги

Красноярский государственный техникум — единственное образовательное учреждение СЗО, где трудится самое большое количество педагогов в возрасте младше 35 лет. "Молодежное ядро" позволяет коллективу трепетно относиться ко всему новому и не бояться экспериментировать.

ГБПОУ СО "Красноярский государственный техникум" не только привлекает на работу молодых преподавателей — только в этом году сюда устроились 4 выпускника сузов и вузов, но и прикрепляет к ним опытных наставников, которые вносят свой вклад в формирование специалиста.

Система наставничества выстроена по направлениям: "педагог-молодой педагог", "педагог-студент", "студент старших курсов-первокурсник". "Благодаря такому подходу, а также программам поддержки молодых специалистов на селе, молодежь остается работать в нашем техникуме и со временем становится наставниками для следующего поколения педагогов", — рассказывает директор Елена Юдина.

Гордится коллектив и успехами — в этом году на региональном этапе всероссийского конкурса "Абилимпикс" для детей с ОВЗ воспитанница Светлана Балышева и ее наставник-преподаватель Елена Курбатова Елена заняли 3 место по компетенции "Торговля".

Всего в техникуме обучается 240 студентов, ежегодно их количество растет. Специальности они получают самые обычные, но востребованные и на селе, и в городе: повар, кондитер, воспитатель, сварщик, тракторист, электромонтер, мастер лесного хозяйства. Есть платная и бюджетная формы обучения. Можно выбрать дуальное обучение, совмещая учебу и работу на предприятии, или целевое.

В рамках профориентации школьников техникум участвует во всероссийском проекте "Билет в будущее", проводя обучение по 8 направлениям. Здесь можно получить настоящую "взрослую" профессию — повар и тракторист. Проходят каникулярные профильные смены по 10 направлениям, и различные мастер-классы.

Елена Юдина, директор ГБПОУ СО "Красноярский государственный техникум":

— Коллектив Красноярского государственного техникума молодой, профессиональный, желающий двигаться вперед. Мы принимаем участие во всех новых проектах в сфере СПО, которые реализуются в России. И очень приятно, что инициативы идут и от самих педагогов, и от наших студентов, которых своим энтузиазмом буквально зажигают наши преподаватели.