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Образование Общество

В Красноярский государственный техникум приходят молодые педагоги

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский государственный техникум — единственное образовательное учреждение СЗО, где трудится самое большое количество педагогов в возрасте младше 35 лет. "Молодежное ядро" позволяет коллективу трепетно относиться ко всему новому и не бояться экспериментировать.

Фото: предоставлено Красноярским государственным техникумом

ГБПОУ СО "Красноярский государственный техникум" не только привлекает на работу молодых преподавателей — только в этом году сюда устроились 4 выпускника сузов и вузов, но и прикрепляет к ним опытных наставников, которые вносят свой вклад в формирование специалиста.

Система наставничества выстроена по направлениям: "педагог-молодой педагог", "педагог-студент", "студент старших курсов-первокурсник". "Благодаря такому подходу, а также программам поддержки молодых специалистов на селе, молодежь остается работать в нашем техникуме и со временем становится наставниками для следующего поколения педагогов", — рассказывает директор Елена Юдина.

Гордится коллектив и успехами — в этом году на региональном этапе всероссийского конкурса "Абилимпикс" для детей с ОВЗ воспитанница Светлана Балышева и ее наставник-преподаватель Елена Курбатова Елена заняли 3 место по компетенции "Торговля".

Всего в техникуме обучается 240 студентов, ежегодно их количество растет. Специальности они получают самые обычные, но востребованные и на селе, и в городе: повар, кондитер, воспитатель, сварщик, тракторист, электромонтер, мастер лесного хозяйства. Есть платная и бюджетная формы обучения. Можно выбрать дуальное обучение, совмещая учебу и работу на предприятии, или целевое.

В рамках профориентации школьников техникум участвует во всероссийском проекте "Билет в будущее", проводя обучение по 8 направлениям. Здесь можно получить настоящую "взрослую" профессию — повар и тракторист. Проходят каникулярные профильные смены по 10 направлениям, и различные мастер-классы.

Елена Юдина, директор ГБПОУ СО "Красноярский государственный техникум":

— Коллектив Красноярского государственного техникума молодой, профессиональный, желающий двигаться вперед. Мы принимаем участие во всех новых проектах в сфере СПО, которые реализуются в России. И очень приятно, что инициативы идут и от самих педагогов, и от наших студентов, которых своим энтузиазмом буквально зажигают наши преподаватели.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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