Студенты Кошкинского губернского техникума учатся земледелию на полях и фермах

Больше половины студентов Кошкинского губернского техникума традиционно обучаются сельскохозяйственным специальностям, наиболее востребованным на родной земле. Профориентация здесь строится путем максимального участия в практических занятиях на полях, фермах и в мастерских, принадлежащих хозяйствам района.

Набор студентов для обучения в ГБПОУ СО "Губернский техникум м. р. Кошкинский" ежегодно увеличивается, чему способствует несколько факторов: широкий охват школьников профориентационной работой, поддержка работодателей и профильных министерств региона, развитая система наставничества. Положительную роль играет и большое количество часов практических занятий, когда ребята трудятся "на земле", постигая основы профессии.

Директор техникума Алексей Козлов рассказал, как строится система привлечения студентов и дальнейшей подготовки. Первый этап — профориентационная работа со школьниками. Традиционно в нее входит посещение 9 классов школ Кошкинского и близлежащих районов.

В рамках предпрофильной подготовки проводятся онлайн мероприятий для школьников со всей области. Там они знакомятся с профессиями пекарь, техник — механик, автомеханик, социальная работа и другие. В 2022 году в них приняли участие 432 человека.

Проект "Билет в будущее" позволяет попробовать себя в профессии, получить первые навыки. На "Каникулярных сменах" онлайн мероприятия совмещаются с основными. Это тоже профессиональные пробы в профессии. Есть и профессиональное обучение школьников по программе "Водитель мототранспортных средств категории А1" в течение 144 часов с получением свидетельства.

В этом году, благодаря работодателям и наставникам, начал работать Учебно–производственный комплекс в 250 га земли. Базовыми для техникума является такие с/х предприятия как ПСК им. Кирова, КФХ Мезенцев И.И., КФХ Богатов Д. А., ОАО ПЗ "Дружба", СПК "Черемшан", "Кошкинский хлебзавод", МУП "Теплосеть", МП ПОЖКХ.

Эти предприятия не только берут студентов на практику, заключая договора целевого, дуального обучения, но и регулярно оказывают спонсорскую помощь, за что руководство техникума выражает огромную благодарность.

Многие ребята работают в рамках практики. Тем более что для профессий и специальностей с/х профиля есть действенная мера поддержки: министерство сельского хозяйства региона субсидирует работодателю 90% затрат на заработные платы студентам при трудоустройстве на период практики.

Год педагога наставника оказался очень насыщен большим количеством мероприятий, наиболее значимые из которых пришлись на "Большую учительскую неделю". Настоящей надеждой и опорой педагогического коллектива техникума руководство называет преподавателя физики Эльвиру Якимову. Как педагог-наставник, она стала победителем конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости.