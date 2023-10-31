У воспитанников детского сада в Новосемейкино формируют эмоциональный отклик к профессиям

Педагоги детского сада поселка Новосемейкино стараются научить воспитанников ориентироваться в понравившихся профессиях и планировать выбор работы во взрослой жизни.
Профориентационная работа в детском саду № 17 — структурном подразделении школы им. Е. М. Зеленова в поселке Новосемейкино Самарской области ведется целенаправленно по специальной методике, разработанной педагогами учреждения. Главный ее посыл в том, чтобы любая встреча с какой-либо профессией стала для ребенка ярким событием, которое оставит незабываемые впечатления у детей.
"Цель ранней профориентации для дошкольников включает в себя развитие эмоционального отношения ребенка к миру профессий и возможность проявить себя в разных видах деятельности, — рассказывает заведующая детским садом № 17 Новосемейкино Светлана Борисова. — Если все это удалось, у детей расширяется кругозор, формируется уважение к труду в разных сферах, выявляются способности, увлечения и интересы. Таким образом, наши педагоги стараются подготовить воспитанников к осознанному ориентированию в понравившихся профессиях".
Более глубоко дети знакомятся с профессиями на тематических занятиях, экскурсиях, походах, праздниках. Экскурсия на пекарню — это встреча с пекарем, проба булочек, участие в замесе теста. На "Празднике итальянского" в пиццерии дети наблюдали за работой официанта, мастерили пиццу, в танце изобразили итальянских поваров. После экскурсии в Жигулёвский заповедник все воспитанники захотели стать экскурсоводами. Ребята уже познакомились с профессией врача ЛФК, технолога по производству кукурузных палочек, эколога — специалиста по раздельному сбору мусора.
Дети показывают хорошие результаты в конкурсах разного уровня, направленных на профориентацию — "КосмоФест", "ИКаРёнок", "Талантики", "Инженерный марафон", Чемпионат "Будущие профессионалы 5+". В планах педагогов — расширить спектр профессий и видов деятельности, а также глубину информации о них.
И самое главное, считают педагоги, если воспитанники, когда вырастут, выберут занятие, с которым они познакомились в детском саду, значит, усилия были не напрасны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.