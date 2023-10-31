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Образование Общество

У воспитанников детского сада в Новосемейкино формируют эмоциональный отклик к профессиям

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Педагоги детского сада поселка Новосемейкино стараются научить воспитанников ориентироваться в понравившихся профессиях и планировать выбор работы во взрослой жизни.

Фото: предоставлено детсадом п. Новосемейкино

Профориентационная работа в детском саду № 17 — структурном подразделении школы им. Е. М. Зеленова в поселке Новосемейкино Самарской области ведется целенаправленно по специальной методике, разработанной педагогами учреждения. Главный ее посыл в том, чтобы любая встреча с какой-либо профессией стала для ребенка ярким событием, которое оставит незабываемые впечатления у детей.

"Цель ранней профориентации для дошкольников включает в себя развитие эмоционального отношения ребенка к миру профессий и возможность проявить себя в разных видах деятельности, — рассказывает заведующая детским садом № 17 Новосемейкино Светлана Борисова. — Если все это удалось, у детей расширяется кругозор, формируется уважение к труду в разных сферах, выявляются способности, увлечения и интересы. Таким образом, наши педагоги стараются подготовить воспитанников к осознанному ориентированию в понравившихся профессиях".

Более глубоко дети знакомятся с профессиями на тематических занятиях, экскурсиях, походах, праздниках. Экскурсия на пекарню — это встреча с пекарем, проба булочек, участие в замесе теста. На "Празднике итальянского" в пиццерии дети наблюдали за работой официанта, мастерили пиццу, в танце изобразили итальянских поваров. После экскурсии в Жигулёвский заповедник все воспитанники захотели стать экскурсоводами. Ребята уже познакомились с профессией врача ЛФК, технолога по производству кукурузных палочек, эколога — специалиста по раздельному сбору мусора.

Дети показывают хорошие результаты в конкурсах разного уровня, направленных на профориентацию — "КосмоФест", "ИКаРёнок", "Талантики", "Инженерный марафон", Чемпионат "Будущие профессионалы 5+". В планах педагогов — расширить спектр профессий и видов деятельности, а также глубину информации о них.

И самое главное, считают педагоги, если воспитанники, когда вырастут, выберут занятие, с которым они познакомились в детском саду, значит, усилия были не напрасны.

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