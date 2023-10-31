Самарских школьников приглашают на "Каникулы в Сбере"

Такую возможность предоставляет Общественный центр Сбера.

Общественный центр Сбера продолжает проект "Каникулы в Сбере", во время которого эксперты из разных областей проводят для самарских школьников интерактивные уроки, мастер-классы и игры на тему культуры, экологии, финансовой и правовой грамотности, волонтерства. "Каникулы в Сбере" реализуются в рамках программы "Сберегаем вместе" и решают две глобальные задачи: в простой и понятной форме помогают детям найти ответы на сложные вопросы об окружающем мире и помогают "закрыть" вопрос с досугом в каникулярное время.

Шестой поток каникул пройдет с 1 по 3 ноября. Ребят ждут лекции и мастер-классы по экологии, блогингу, созданию акварельных скетчей, спектакль песочной анимации. Программа рассчитана на детей в возрасте 10-13 лет, участие — бесплатное. Количество мест ограничено камерным пространством Общественного центра, поэтому на мероприятие необходимо зарегистрироваться. Также по ссылке вы можете подробнее ознакомиться с программой предстоящих активностей.