В Елховском детском саду "Улыбка" детей знакомят с миром профессий

Одной из важнейших миссий педагоги Елховского детского сада "Улыбка" считают привитие дошкольникам любви и уважения к своей Родине, большой и малой, к её истории и традициям, к миру профессий и труду взрослых.

В дошкольном отделении ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Матвея Заводского села Елховка — детском саду "Улыбка", в рамках окружной пилотной площадки идет целенаправленная работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников через профориентационную деятельность.

Воспитатели уверены, что раннее погружение в мир профессий не только интересная увлекательная игра, но и способ воспитания у детей позитивного отношения к труду и различным специальностям, характерным для Самарской губернии.

Дети встречаются с людьми различных профессий, наблюдают за трудом взрослых. К примеру, в саду есть интересная традиция, когда малыши приезжают с экскурсиями к своим папам и мамам, многие из которых работают в Елховском районе.

С развитием IT-технологий стали возможными и виртуальные экскурсии. Представление о различных профессиях и видах деятельности дают тематические праздники: День защитника Отечества, День космонавтики, День Победы.

"Воспитание гражданственности и патриотизма у наших ребят проходит путем использования самых разных областей, — рассказывает заведующая детским садом Любовь Моисеева. — В различных ситуациях мы затрагиваем тему семьи, села, города, республики и страны".

В садике созданы центры игровой активности, где будущие строители, музыканты, парикмахеры, врачи и повара могут потрогать атрибуты различных профессий своими руками. Для дополнительного знакомства ребята изучают книжки, картинки, раскраски, мультфильмы, связанные с темой профессий. Многие из них затем пробуют свои силы в творческих конкурсах: "Будущие профессионалы 5+", "Космофест", "Я — исследователь", "Лего-сила" и в других интересных проектах.

"Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд и профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни, — отмечает Любовь Моисеева. — У воспитанников возрастает интерес к своему селу, его людям и их профессиям, интерес к истории и культуре, появляется чувство сопричастности к жизни своей малой Родины".