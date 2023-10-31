В Елховском детском саду "Улыбка" детей знакомят с миром профессий

Одной из важнейших миссий педагоги Елховского детского сада "Улыбка" считают привитие дошкольникам любви и уважения к своей Родине, большой и малой, к её истории и традициям, к миру профессий и труду взрослых.
В дошкольном отделении ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Матвея Заводского села Елховка — детском саду "Улыбка", в рамках окружной пилотной площадки идет целенаправленная работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников через профориентационную деятельность.
Воспитатели уверены, что раннее погружение в мир профессий не только интересная увлекательная игра, но и способ воспитания у детей позитивного отношения к труду и различным специальностям, характерным для Самарской губернии.
Дети встречаются с людьми различных профессий, наблюдают за трудом взрослых. К примеру, в саду есть интересная традиция, когда малыши приезжают с экскурсиями к своим папам и мамам, многие из которых работают в Елховском районе.
С развитием IT-технологий стали возможными и виртуальные экскурсии. Представление о различных профессиях и видах деятельности дают тематические праздники: День защитника Отечества, День космонавтики, День Победы.
"Воспитание гражданственности и патриотизма у наших ребят проходит путем использования самых разных областей, — рассказывает заведующая детским садом Любовь Моисеева. — В различных ситуациях мы затрагиваем тему семьи, села, города, республики и страны".
В садике созданы центры игровой активности, где будущие строители, музыканты, парикмахеры, врачи и повара могут потрогать атрибуты различных профессий своими руками. Для дополнительного знакомства ребята изучают книжки, картинки, раскраски, мультфильмы, связанные с темой профессий. Многие из них затем пробуют свои силы в творческих конкурсах: "Будущие профессионалы 5+", "Космофест", "Я — исследователь", "Лего-сила" и в других интересных проектах.
"Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд и профессиональная деятельность являются значимой сферой жизни, — отмечает Любовь Моисеева. — У воспитанников возрастает интерес к своему селу, его людям и их профессиям, интерес к истории и культуре, появляется чувство сопричастности к жизни своей малой Родины".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.