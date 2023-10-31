В Кошкинской школе детям помогают выбрать профессию

Выбор профессии — важнейший этап в жизни ребенка и его семьи. Поэтому в Кошкинской школе детям дают возможность буквально попробовать, потрогать и испытать возможные варианты, что помогает ребенку более осознанно относиться к своему будущему.
В выборе будущей профессии ребенок должен пройти несколько этапов: узнать себя, изучить различные профессии и составить о них ясное впечатление, сопоставить себя, свои способности с тем или иным направлением деятельности, попробовать подходящие профессии на практике. Ученикам ГБОУ СОШ с. Кошки Самарской области для этого предоставляются широкие возможности.
"Цель нашей профориентационной работы — это информированность обучающихся о востребованных на региональном рынке труда профессиях и специальностях, формирование позитивного имиджа системы профессионального образования, выявление у школьников склонностей и талантов к определенным видам профессиональной деятельности", — рассказывает директор школы Любовь Панжинская.
С 8-11 класс ребята участвуют во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее", который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта "Образование". Это цикл профориентационных классных часов, двухэтапная профориентационная диагностика, "Примерочная профессий", школьники проходят виртуальные профпробы, становятся участниками мультимедийной выставки-практикума "Лаборатория будущего".
В 10-11 классах созданы профильные классы: педагогический класс — приобщение обучающихся к педагогической культуре; ориентация обучающихся на педагогические профессии; обучение основам педагогики и психологии; инженерный класс — направлен на содействие профессиональному самоопределению и приобщение детей к осмысленному выбору профессии относительно авиастроительного профиля.
С сентября 2023 года в 6-11 классах реализуются уроки по профориентации "Россия — мои горизонты", на которых школьники знакомятся с самыми значимыми производствами нашей страны и миром профессий, различными специальностями, которые востребованы в современной экономике.
Ежегодно в рамках недели "Семь шагов к профессии" школьники встречаются со специалистами различных профессий, организуются экскурсии на предприятия села и Самарской области, в каникулярное время участвуют в мастер-классах по освоению навыков профессионального мастерства в ГБПОУ СО "Губернский техникум м. р. Кошкинский" по специальностям "Пекарь", "Сварщик", "Мастер сельскохозяйственного производства", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве".
21 сентября 2023 года выпускники 9-11 классов приняли участие в профориентационном экологическом мероприятии при поддержке ООО "РИТЭК", в результате на территории школы была высажена аллея нефтяников с деревьями профессий.
Любовь Панжинская, директор ГБОУ СОШ с. Кошки Самарской области:
— В современном мире людям необходим профессионализм в выбранной профессии, готовность к постоянному повышению квалификации и личностному развитию. Школьная профориентация становится актуальной как никогда, этому направлению в школе уделено большое внимание. Данная работа реализуется во время учебно-воспитательного процесса, а также на внеурочной и внешкольной работе с учащимися и родителями.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.