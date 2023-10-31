В Кошкинской школе детям помогают выбрать профессию

Выбор профессии — важнейший этап в жизни ребенка и его семьи. Поэтому в Кошкинской школе детям дают возможность буквально попробовать, потрогать и испытать возможные варианты, что помогает ребенку более осознанно относиться к своему будущему.

В выборе будущей профессии ребенок должен пройти несколько этапов: узнать себя, изучить различные профессии и составить о них ясное впечатление, сопоставить себя, свои способности с тем или иным направлением деятельности, попробовать подходящие профессии на практике. Ученикам ГБОУ СОШ с. Кошки Самарской области для этого предоставляются широкие возможности.

"Цель нашей профориентационной работы — это информированность обучающихся о востребованных на региональном рынке труда профессиях и специальностях, формирование позитивного имиджа системы профессионального образования, выявление у школьников склонностей и талантов к определенным видам профессиональной деятельности", — рассказывает директор школы Любовь Панжинская.

С 8-11 класс ребята участвуют во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее", который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта "Образование". Это цикл профориентационных классных часов, двухэтапная профориентационная диагностика, "Примерочная профессий", школьники проходят виртуальные профпробы, становятся участниками мультимедийной выставки-практикума "Лаборатория будущего".

В 10-11 классах созданы профильные классы: педагогический класс — приобщение обучающихся к педагогической культуре; ориентация обучающихся на педагогические профессии; обучение основам педагогики и психологии; инженерный класс — направлен на содействие профессиональному самоопределению и приобщение детей к осмысленному выбору профессии относительно авиастроительного профиля.

С сентября 2023 года в 6-11 классах реализуются уроки по профориентации "Россия — мои горизонты", на которых школьники знакомятся с самыми значимыми производствами нашей страны и миром профессий, различными специальностями, которые востребованы в современной экономике.

Ежегодно в рамках недели "Семь шагов к профессии" школьники встречаются со специалистами различных профессий, организуются экскурсии на предприятия села и Самарской области, в каникулярное время участвуют в мастер-классах по освоению навыков профессионального мастерства в ГБПОУ СО "Губернский техникум м. р. Кошкинский" по специальностям "Пекарь", "Сварщик", "Мастер сельскохозяйственного производства", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве".

21 сентября 2023 года выпускники 9-11 классов приняли участие в профориентационном экологическом мероприятии при поддержке ООО "РИТЭК", в результате на территории школы была высажена аллея нефтяников с деревьями профессий.

Любовь Панжинская, директор ГБОУ СОШ с. Кошки Самарской области:

— В современном мире людям необходим профессионализм в выбранной профессии, готовность к постоянному повышению квалификации и личностному развитию. Школьная профориентация становится актуальной как никогда, этому направлению в школе уделено большое внимание. Данная работа реализуется во время учебно-воспитательного процесса, а также на внеурочной и внешкольной работе с учащимися и родителями.