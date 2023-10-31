В школе Новосемейкино учителя-наставники передают опыт молодежи

В Год педагога и наставника практика учреждений образования в этой сфере особенно актуальна. С каждым годом совершенствуют свою работу, применяя систему наставничества, педагоги ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е. М. Зеленова поселка Новосемейкино.
За последние годы в школе им. Е. М. Зеленова поселка Новосемейкино Самарской области выстроена эффективная система наставничества, без которой были бы невозможны многочисленные достижения образовательного учреждения.
Сегодня в школе работает мини-технопарк "Квантум", в 2023 году открылся Центр "Точка Роста", используются ресурсы цифровых платформ "Сферум" и "Моя школа". Наставничество позволило молодым педагогам быстро адаптироваться в профессиональной среде, получить опыт участия и побед в профессиональных конкурсах "Молодой учитель года" и Фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской области.
Более половины педагогического состава школы — опытные заслуженные работники, наставляющие в профессии молодых коллег. Среди них: Наталья Петровна Кабанова, Анжелика Александровна Бандина, Ольга Евгеньевна Денисова, Надежда Верина, Сергей и Марина Мокеевы. За успехи и достижения в практике наставничества учитель начальных классов Татьяна Бирюкова была награждена Почетным Знаком Самарской области "За заслуги в наставничестве".
Воспитанники наставляемых педагогов в свою очередь не только показали хорошие результаты по итогам учебного года, но и стали участниками, победителями и призерами окружных и региональных соревнований по баскетболу и лыжным гонкам, победителями по физкультуре регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в прошлом и нынешнем году. Кирилл Шарапов, Ученик педагога Никиты Алексеевича Вязовского набрал по итогам ЕГЭ по истории 93 балла. Сейчас Кирилл Шарапов получает образование в Российский государственный институт правосудия в Москве.
"Система наставничества — один из главных факторов профессионализма и компетентности наших педагогов, — объясняет директор школы Ольга Зорина. — Развитие системы наставничества в школе позволит педагогам и дальше повышать уровень мастерства, найдет свое воплощение и продолжение в достижениях и творчестве детей".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.