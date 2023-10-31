В школе Новосемейкино учителя-наставники передают опыт молодежи

В Год педагога и наставника практика учреждений образования в этой сфере особенно актуальна. С каждым годом совершенствуют свою работу, применяя систему наставничества, педагоги ГБОУ СОШ "ОЦ" им. Е. М. Зеленова поселка Новосемейкино.

За последние годы в школе им. Е. М. Зеленова поселка Новосемейкино Самарской области выстроена эффективная система наставничества, без которой были бы невозможны многочисленные достижения образовательного учреждения.

Сегодня в школе работает мини-технопарк "Квантум", в 2023 году открылся Центр "Точка Роста", используются ресурсы цифровых платформ "Сферум" и "Моя школа". Наставничество позволило молодым педагогам быстро адаптироваться в профессиональной среде, получить опыт участия и побед в профессиональных конкурсах "Молодой учитель года" и Фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской области.

Более половины педагогического состава школы — опытные заслуженные работники, наставляющие в профессии молодых коллег. Среди них: Наталья Петровна Кабанова, Анжелика Александровна Бандина, Ольга Евгеньевна Денисова, Надежда Верина, Сергей и Марина Мокеевы. За успехи и достижения в практике наставничества учитель начальных классов Татьяна Бирюкова была награждена Почетным Знаком Самарской области "За заслуги в наставничестве".

Воспитанники наставляемых педагогов в свою очередь не только показали хорошие результаты по итогам учебного года, но и стали участниками, победителями и призерами окружных и региональных соревнований по баскетболу и лыжным гонкам, победителями по физкультуре регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в прошлом и нынешнем году. Кирилл Шарапов, Ученик педагога Никиты Алексеевича Вязовского набрал по итогам ЕГЭ по истории 93 балла. Сейчас Кирилл Шарапов получает образование в Российский государственный институт правосудия в Москве.

"Система наставничества — один из главных факторов профессионализма и компетентности наших педагогов, — объясняет директор школы Ольга Зорина. — Развитие системы наставничества в школе позволит педагогам и дальше повышать уровень мастерства, найдет свое воплощение и продолжение в достижениях и творчестве детей".