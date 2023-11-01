В СГСПУ пополнили методическую копилку учителей биологии, химии, географии

На базе Педагогического технопарка СГСПУ преподаватели естественно-географического факультета Самарского Педагогического провели семинар "Методическая копилка начинающего учителя биологии, химии, географии".

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился декан ЕГФ Иван Казанцев.

"Мы понимаем, что сегодня педагоги в своей работе применяют современные технологии. В рамках национального проекта "Образование" школы региона оснащаются новыми лабораториями, открываются центры "Точка роста" и мини-технопарки. Очень важно использовать новые возможности для организации урочной и внеурочной деятельности детей, — отметил Иван Викторович. — У нас в университете есть все условия для апробации новых методических приемов. Мы с удовольствием готовы поделиться наработками с коллегами".

Кроме того, по итогам летнего сезона педагог дополнительного образования лицея "Технический" Ольга Никулина представила доклад на тему: "Из опыта работы с юными геологами".

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Опытом применения технологий веб-квеста на уроках географии поделилась учитель географии школы № 8 пос. Алексеевка.

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"Огромное спасибо организаторам мероприятия, я была участником первого и второго семинаров. Хочется отметить интересный материал, который предлагают докладчики, часть материала можно использовать в своей работе, многие фрагменты мне знакомы с момента обучения в СГСПУ, однако, когда докладчики представляют это на конкретных примерах и делятся всеми наработками в электронном формате, то это помогает приступить к реализации данных подходов уже непосредственно на своих уроках. Очень жду оставшиеся части", — поделилась впечатлениями преподаватель географии Самарского государственного колледжа Анна Глейх.

"Спасибо за приглашение, очень интересный формат проведения мероприятия и даже необходимо отметить, что удобный для учителей, вообще совмещение очно-дистанционной формы актуально в нашем современном мире. Постараюсь принять участие и в оставшихся семинарах в ноябре и декабре 2023 года", — отметила учитель биологии школы № 26 Самары Надежда Яковинич.

Всего в мероприятии приняло участие более 60 человек.

"Для меня, как для руководителя педагогического вуза, очень важно, что наш университет, в том числе (помимо основной функции подготовки будущих учителей и воспитателей) еще и площадка для непрерывного повышения профессионального мастерства, обмена опытом, профессиональных дискуссий совсем молодых и уже опытных педагогов, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — У нас очень сильные научные школы. Благодаря поддержке Министерства просвещения РФ мы оснастили Педагогический технопарк и Кванториум. Наши преподаватели разработали программы повышения квалификации по различным направлениям. Их можно пройти по именным образовательным чекам, а можно по заказу образовательной организации. Современный учитель учится на протяжении всей жизни и прививает этот навык своим ученикам. А мы в Самарском Педагогическом создаем для этого все условия".

Информация о программах переподготовки и курсах повышения квалификации размещается в телеграм канале вуза, а также в официальной группе в социальной сети ВКонтакте.