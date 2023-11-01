В СГСПУ пополнили методическую копилку учителей биологии, химии, географии

На базе Педагогического технопарка СГСПУ преподаватели естественно-географического факультета Самарского Педагогического провели семинар "Методическая копилка начинающего учителя биологии, химии, географии".
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился декан ЕГФ Иван Казанцев.
"Мы понимаем, что сегодня педагоги в своей работе применяют современные технологии. В рамках национального проекта "Образование" школы региона оснащаются новыми лабораториями, открываются центры "Точка роста" и мини-технопарки. Очень важно использовать новые возможности для организации урочной и внеурочной деятельности детей, — отметил Иван Викторович. — У нас в университете есть все условия для апробации новых методических приемов. Мы с удовольствием готовы поделиться наработками с коллегами".
Кроме того, по итогам летнего сезона педагог дополнительного образования лицея "Технический" Ольга Никулина представила доклад на тему: "Из опыта работы с юными геологами".
О развитии креативного мышления на уроках биологии рассказала учитель биологии школы № 6 Самары Ольга Шаповалова.
Опытом применения технологий веб-квеста на уроках географии поделилась учитель географии школы № 8 пос. Алексеевка.
Как активизировать познавательную деятельность учеников на уроках географии, рассказала учитель биологии и географии школы № 37 Самары Елена Тарасова.
"Огромное спасибо организаторам мероприятия, я была участником первого и второго семинаров. Хочется отметить интересный материал, который предлагают докладчики, часть материала можно использовать в своей работе, многие фрагменты мне знакомы с момента обучения в СГСПУ, однако, когда докладчики представляют это на конкретных примерах и делятся всеми наработками в электронном формате, то это помогает приступить к реализации данных подходов уже непосредственно на своих уроках. Очень жду оставшиеся части", — поделилась впечатлениями преподаватель географии Самарского государственного колледжа Анна Глейх.
"Спасибо за приглашение, очень интересный формат проведения мероприятия и даже необходимо отметить, что удобный для учителей, вообще совмещение очно-дистанционной формы актуально в нашем современном мире. Постараюсь принять участие и в оставшихся семинарах в ноябре и декабре 2023 года", — отметила учитель биологии школы № 26 Самары Надежда Яковинич.
Всего в мероприятии приняло участие более 60 человек.
"Для меня, как для руководителя педагогического вуза, очень важно, что наш университет, в том числе (помимо основной функции подготовки будущих учителей и воспитателей) еще и площадка для непрерывного повышения профессионального мастерства, обмена опытом, профессиональных дискуссий совсем молодых и уже опытных педагогов, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — У нас очень сильные научные школы. Благодаря поддержке Министерства просвещения РФ мы оснастили Педагогический технопарк и Кванториум. Наши преподаватели разработали программы повышения квалификации по различным направлениям. Их можно пройти по именным образовательным чекам, а можно по заказу образовательной организации. Современный учитель учится на протяжении всей жизни и прививает этот навык своим ученикам. А мы в Самарском Педагогическом создаем для этого все условия".
Информация о программах переподготовки и курсах повышения квалификации размещается в телеграм канале вуза, а также в официальной группе в социальной сети ВКонтакте.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.