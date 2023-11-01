16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские каратисты привезли с международного турнира 15 медалей В Отрадном прошел турнир по армейскому рукопашному бою Андрей Кислов поприветствовал участников турнира по боксу памяти участника Великой Отечественной войны Василия Сапрунова Самарские дзюдоисты выступили на чемпионате России Самарские тхэквондисты завоевали 9 медалей на чемпионате России

Единоборства Спорт

В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 по 5 ноября в Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". Лично-командный турнир пройдет в 11-й раз на главной площадке ЛДС "Лада-Арена".

Почетным гостем турнира станет тольяттинская каратистка, чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира Анна Чернышева.

"По опыту прошлых лет мы готовимся к тому, что в Тольятти должны прибыть команды из примерно 35 регионов Российской Федерации плюс представители Ближнего Зарубежья. Свыше 1,5 тысяч участников будут соревноваться как в реальных поединках — кумитэ, так и формальных комплексах — ката, личных и командных на шести татами одновременно. И уже традиционно финалисты среди мужчин и женщин 18 лет и старше во всех категориях получат солидные призовые", — отметил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

"Кубок Дружбы" — это не только жаркие поединки на татами, но и экскурсии по городу для гостей турнира, и судейский семинары. Здесь восходят новые юные звездочки каратэ и кристаллизуется мастерство зрелых спортсменов. За победу на Кубке присваивается звание "Мастер спорта России".

Торжественная церемония открытия Кубка состоится в субботу, 4 ноября, в 16:00.

"Самарская область — регион с большими спортивными традициями. Благодаря правительству региона и личной вовлеченности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы нацелены на то, чтобы развивать профессиональный и массовый спорт. "Кубок Дружбы" — придает новый импульс для развития каратэ в губернии и способствует приобщению к занятиям физической культурой и спортом", — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3