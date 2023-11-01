С 3 по 5 ноября в Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". Лично-командный турнир пройдет в 11-й раз на главной площадке ЛДС "Лада-Арена".

Почетным гостем турнира станет тольяттинская каратистка, чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира Анна Чернышева.

"По опыту прошлых лет мы готовимся к тому, что в Тольятти должны прибыть команды из примерно 35 регионов Российской Федерации плюс представители Ближнего Зарубежья. Свыше 1,5 тысяч участников будут соревноваться как в реальных поединках — кумитэ, так и формальных комплексах — ката, личных и командных на шести татами одновременно. И уже традиционно финалисты среди мужчин и женщин 18 лет и старше во всех категориях получат солидные призовые", — отметил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

"Кубок Дружбы" — это не только жаркие поединки на татами, но и экскурсии по городу для гостей турнира, и судейский семинары. Здесь восходят новые юные звездочки каратэ и кристаллизуется мастерство зрелых спортсменов. За победу на Кубке присваивается звание "Мастер спорта России".

Торжественная церемония открытия Кубка состоится в субботу, 4 ноября, в 16:00.

"Самарская область — регион с большими спортивными традициями. Благодаря правительству региона и личной вовлеченности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы нацелены на то, чтобы развивать профессиональный и массовый спорт. "Кубок Дружбы" — придает новый импульс для развития каратэ в губернии и способствует приобщению к занятиям физической культурой и спортом", — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.