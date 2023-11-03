Виктория Бигман: "Мы берем на работу специалистов самых разных уровней: в компании должен быть баланс"

Старший менеджер по подбору и адаптации персонала "Инфосистемы Джет" Виктория Бигман рассказала о карьерных перспективах начинающих кибербезопасников и о том, каких специалистов сейчас ищут работодатели. По ее словам, успешно "ворваться" в IT можно в любом возрасте и статусе. Что для этого нужно? Насколько востребованы сейчас специалисты в области кибербезопасности на рынке труда? Читайте об этом в интервью.­

— Насколько, на ваш взгляд, сейчас востребованы на рынке труда специалисты в области кибербезопасности?

— Спрос на них очень высок, так как отрасль кибербезо­пасности развивается семимильными шагами. Во многих компаниях только недавно появились соответствующие отделы, и количество вакансий в области кибербезопасности продолжает расти. Некоторые, конечно, берут работников не в штат, а привлекают их с помощью аутсорсинга. Тут все зависит от масштабов компании и отрасли, в которой она работает.

— Сколько специалистов в области кибербезопасности трудится в компании "Инфосистемы Джет"?

— Сейчас в центре информационной безопасности работает более 450 человек. За восемь месяцев этого года штат центра вырос более чем на 20%.

— Кого набирает в штат "Инфосистемы Джет"? Есть мнение, что с увеличением количества специалистов разного уровня на рынке труда IT-компании стали отдавать предпочтение более опытным кандидатам.

— Да, такое мнение действительно есть. Но в связи с высокой конкуренцией на рынке мы берем на работу специалистов разного уровня и обучаем уже внутри, исходя из нашей специфики работы.

Для новичков в "Инфосистемы Джет" разработана стажерская программа, которая помогает студентам или выпускникам начать карьеру. Но также мы помогаем влиться в профессию и тем, кто давно выпустился из вуза и хочет сменить направление деятельности. Яркий пример: в прошлом году после курса переквалификации к нам на стажировку пришел 30-летний кандидат, долгое время работавший в сфере строительства.

Опытные сотрудники тоже не перестают развиваться. Для них предусмотрена возможность обучения в различных направлениях информационной безопасности. И так как мы поощряем внутренние переходы между отделами, каждый всегда имеет возможность поменять специализацию.

В целом, на мой взгляд, важно, чтобы в компании была гармония. Понятно, что работать с опытными экспертами проще, но именно новички могут дать свежий взгляд на некоторые процессы и привнести новые идеи.

— На что вы обращаете внимание в первую очередь, принимая на работу начинающего специалиста по информационной безопасности?

— Строгих требований в части технических навыков у нас нет, но мы оцениваем кругозор кандидата, его любознательность, склонность к саморазвитию, обучаемость. Также имеют значение коммуникативные навыки, умение работать в команде, лидерские качества.

Направление деятельности работник может выбрать сам. В центре информационной безопасности их много, есть даже киберкриминалистика и киберразведка — новые направления, которые активно развиваются.

— Наверное, много новичков приходит в компанию благодаря вузовской практике?

— Пока что практики, в классическом ее понимании, у нас нет. Но мы планируем запустить этот процесс к следующему лету. В Самаре мы сможем организовать практику для ребят на первой линии SOC (Security Operation Center) и в направлении эксплуатации средств защиты информации. У нас есть специалисты, которые могли бы заняться обучением кадров для этих подразделений.

Мы хотим, чтобы практика была действительно полезна ребятам. Во многих компаниях, к сожалению, она сводится к тому, что студенты просто сидят и перебирают бумажки. Это не дает им никаких новых знаний и навыков. Мы же хотим допускать практикантов к реальным производственным процессам: чтобы они попробовали "построить" сети, поработать с разными системами. План проведения практики находится в разработке. Им занимаются наши руководители и технические специалисты.

— С какого курса обычно приходят к вам работать студенты?

— С третьего или старше. У студентов на этом этапе уже не так много предметов в расписании и, соответственно, свободнее график. К тому же они уже многое знают, имеют комплексное понимание профессии и желание работать по специальности.

На первом и втором курсах совмещать учебу и работу гораздо сложнее. Однако мы всегда идем навстречу и отпускаем на лекции, если это необходимо.

— Много ли выпускников ПГУТИ среди трудоустроенных?

— Большинство ребят, которые работают на первой линии SOC, — студенты или выпускники ПГУТИ. Это хорошо подготовленные специалисты, с которыми комфортно работать.

Вообще, "Инфосистемы Джет" активно сотрудничает с вузом. Наши специалисты приходят в университет читать лекции на наиболее актуальные и прикладные темы, участвуют в ярмарках вакансий. Так что ребята из ПГУТИ хорошо нас знают и с удовольствием приходят к нам работать.

— Как быстро новички могут добиться карьерных успехов в компании?

— Довольно быстро. Есть наглядный пример — выпускница факультета кибербезопасности и управления Анна.

Она пришла к нам три года назад, будучи студенткой. Помню, Анна хотела устроиться в инженерный отдел, но в результате мы уговорили ее испытать себя в качестве специалиста по информационной безопасности на первой линии SOC. И это оказалось верным решением. Она показала настолько потрясающие результаты, что уже через два с небольшим года стала руководителем группы аналитиков. Анна продолжает учиться и развиваться, а еще помогает в этом другим.

— Специалисты в вашей компании продолжают учиться и по окончании вуза?

— Да, каждый понимает, что нужно продолжать развиваться, чтобы достигать успехов. Ведь в отрасли кибербе­зопасности все меняется очень быстро. Поэтому в "Инфосистемы Джет" предусмотрены как свои образовательные курсы, так и внешние программы обучения.

Для каждого сотрудника создается индивидуальный план развития, где прописываются все образовательные курсы для прохождения в текущем году. Причем иници­атива в образовательном вопросе приветствуется. Сотрудник всегда может подойти к своему руководителю и попросить согласовать ему интересующий курс. В дальнейшем компания оплачивает это обучение.

— Интерес к профессии кибербезопасника продолжает расти. Какова вероятность, что в ближайшем будущем рынок труда будет перенасыщен такими специалистами?

— Как мне кажется, если это и произойдет, то очень нескоро. На рынке труда наблюдается дефицит специалистов в области кибербезопасности. А потребность у разных компаний в таких сотрудниках продолжает расти.

В любом случае хороший специалист всегда найдет себе место работы, даже если на рынке труда усилится конкуренция. Все в руках самого человека.

— Что вы посоветовали бы молодым людям, только начинающим свой путь в отрасли кибербезопасности?

— Главное напутствие — не ленитесь. Иначе будет сложно. Многие, к примеру, считают, что если некоторые предметы в вузе не так интересны, то их можно не учить. Это не так. На практике та база знаний, которую дает университет, очень важна. Без нее сложно стать классным специалистом.