В Самаре председателя районного суда привлекли к дисциплинарной ответственности

В пятницу, 3 ноября, состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области.

В объявленной заранее повестке был указан только один вопрос, в результате рассмотрения которого временно исполняющий обязанности председателя Самарского районного суда Дмитрий Дерунов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Инициатором рассмотрения дела о наказании судьи выступил областной Совет Судей. По непроверенной информации, поводом стала проявленная волокита при рассмотрении уголовного дела, поступившего в Самарский районный суд 5 ноября 2020 г. и до сих пор еще не рассмотренного.