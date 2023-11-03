В Самаре председателя районного суда привлекли к дисциплинарной ответственности

В пятницу, 3 ноября, состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области.
В объявленной заранее повестке был указан только один вопрос, в результате рассмотрения которого временно исполняющий обязанности председателя Самарского районного суда Дмитрий Дерунов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.
Инициатором рассмотрения дела о наказании судьи выступил областной Совет Судей. По непроверенной информации, поводом стала проявленная волокита при рассмотрении уголовного дела, поступившего в Самарский районный суд 5 ноября 2020 г. и до сих пор еще не рассмотренного.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.