Присяжные устроили демарш в Самарском районном суде

В четверг, 2 ноября, по делу депутата Чапаевской городской думы Натальи Гуряновой, обвиненной в заказе убийства бывшего мужа, федеральный судья Дмитрий Дерунов обещал огласить вердикт присяжных, вынесенный двумя днями ранее. Однако на заседание не явились пять из девяти членов коллегии, хотя они прекрасно знали, что влечет их отсутствие.

В результате и второй вердикт оказался вынесенным напрасно. Приговор в ближайшее время не состоится, хотя это уголовное дело было возбуждено еще в январе 2020 г. и обе женщины три с половиной года уже отсидели в тюрьме.

Государственный обвинитель ходатайствовал перед судом о продлении домашнего ареста Гурьяновой и ее подельнице Екатерине Абызовой. Абызова просила заменить меру пресечения на более мягкую в связи с тем, что ее маленькую дочь некому водить в школу. Тем не менее судья удовлетворил ходатайство прокурора.

Сколько лет теперь уйдет на формирование новой коллегии присяжных, остается только догадываться.

Отметим, что 3 ноября должно состояться заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области. На повестке заседания - привлечение врио председателя Самарского районного суда Самары Дмитрия Дерунова к дисциплинарной ответственности в порядке ст. 12.1 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Информация об этом размещена на сайте ВККС.