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Суды Происшествия

Вынесен повторный вердикт по делу о заказном убийстве

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде Самары завершилось судебное следствие по обвинению Екатерины Абызовой и депутата Чапаевской гордумы Натальи Гурьяновой в организации убийства бывшего мужа последней Валерия Гурьянова.

30 октября коллегия присяжных вынесла вердикт, но так как 31 октября на его оглашение не прибыли двое заседателей, федеральный судья Дмитрий Дерунов, включив в состав коллегии двух запасных заседателей, отправил их на новое обсуждение и вынесение вердикта результатов дела.

На оглашение вердикта прибыл даже районный прокурор старший советник юстиции Сергей Панюшкин. Важность дела, по всей видимости, заключается в том, что обе подсудимые уже отсидели в тюрьме три с половиной года, и в случае оправдания им причитается солидная денежная компенсация из госказны.

Сильно позже окончания рабочего дня вердикт передали председательствующему, который, мельком взглянув на него, отложил его провозглашение на 2 ноября.

Защита опасается, что и на этот раз будет организована неявка кого-то из коллегии. А так как из запасных осталось только одна женщина, то в таком случае коллегию распустят. Якобы в Самарской области это отработанный сценарий избавления от оправдательных вердиктов.

Напомним, по версии обвинения, Гурьянова в середине января 2020 г. из корыстного мотива попросила некоего Ярослава Ермакова подыскать наемного убийцу. Тот обратился в региональное УФСБ и на встречу с заказчицей и ее подругой явился агент по имени Дмитрий. Он получил 200 тыс. руб. аванса, и женщин тут же задержали.

Через год их уголовное дело направили в суд, где более двух лет пытались собрать коллегию присяжных. В результате в ходе 10 заседаний судьи от народа ознакомились с материалами дела, выслушали свидетелей и показания обвиняемых.

Последние вину категорически не признают. По словам Гурьяновой, они общались с Дмитрием по просьбе Ермакова, чтобы помочь правоохранителям разоблачить того как киллера. Ермаков же действовал заодно с ее бывшим мужем, чтобы совершить рейдерский захват предприятия женщины, дававшего небольшой, но стабильный доход. Как утверждает подсудимая, на следующий день после ее ареста бывший супруг явился в офис ООО уже со своей командой и оформленным пакетом документов на деятельность по пассажирским перевозкам.

"Как я могла обратиться с такой криминальной просьбой к другу нашей семьи Ермакову, который на протяжении стольких лет общался не только со мной, но и с моим мужем, — возмущается Гурьянова предъявленному обвинению. — Какой у меня мог быть корыстный мотив, если бывшая жена не является наследником? Тем более что дом, в котором мы жили, принадлежал свекрови".

"У нас хорошая коллегия — все присяжные с высшим образованием и ввести их в заблуждение весьма проблематично, — считает адвокат Игорь Жданов. — Хотя во второй состав был включен бывший офицер полиции, думаю, он не сможет оказать существенного влияния на остальных заседателей, которые накануне, как я понимаю, единодушно проголосовали за оправдание".

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