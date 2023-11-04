16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства Губернатор поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Яковенко из Сызрани На канале "Губерния" пройдет телемарафон, посвященный Дню народного единства Дмитрий Азаров провел встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным Дмитрий Азаров назначил министром имущественных отношений региона Игоря Андреева

Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 ноября, губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с одним из важнейших государственных праздников — Днем народного единства.

"Этот день напоминает нам о подвиге народного ополчения, которое под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского защитило наше Отечество от вражеского нашествия и внутренних распрей. Благодаря мужеству, патриотизму, единению перед лицом смертельной опасности, проявленному нашими предками в смутное время, Российское государство, стоявшее на самом краю пропасти, сохранило свою свободу и независимость", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул особенную важность единства в настоящее время, когда Россия вновь подвергается суровым испытаниям: "Важно сохранять вековые традиции нашего народа, его героическую историю, многонациональную культуру и незыблемые духовные ценности. Убеждён, что именно в опоре на эти ценности — залог величия и процветания России, стабильности и дальнейшего успешного развития Самарской области. В условиях современных угроз и вызовов только наша сплоченность, консолидация общества для достижения национальных целей развития страны, решения задач специальной военной операции, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, могут привести нас к Победе, к новому справедливому мироустройству".

Глава региона поблагодарил земляков за самоотверженный труд на благо родной земли, за усилия, направленные на поддержку участников СВО и их семей, за постоянную заботу о сбережении культурного многообразия региона, укреплении мира, дружбы и согласия между народами, населяющими самарский край.

"От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Вместе мы можем больше! Наша сила — в единстве!" — обратился он к жителям региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3