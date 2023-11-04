Дарья Курбонмамадова выиграла чемпионат Европы во Франции

В пятницу, 3 ноября, в Монпелье стартовал чемпионат Европы по дзюдо. В первый день соревнований спортсменка Самарской области Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль. В финале весовой категории 57 кг Дарья великолепным броском сокрушила сербку Марику Перисич.
Спустя четыре года воспитанница Сергея Герасимова вернула себе чемпионский титул, став первой в истории двукратной чемпионкой Европы в категории 57 кг из нашей страны.
На пути к золоту Дарья одолела 37-летнюю португалку Монтейро, в чьей коллекции помимо олимпийской бронзы есть четыре серебра мировых первенств и пятнадцать наград с чемпионатов Европы, шесть из которых — золотые. Затем она уложила на татами испанку Экуисоан, медалистку Олимпиады-2020 израильтянку Нельсон Леви и немку Старке — в поединке за выход в финал.
"Для меня это очень важная медаль. В последнее время не все складывалось как хотелось, хотя я чувствовала в себе силы. Просто фортуны не было со мной, а сегодня все сложилось как надо. Мой вес сейчас один из самых конкурентных. Я люблю выигрывать быстро, стараюсь сразу поймать момент и закончить встречу красивым "иппоном". Сегодня у меня получилось", — поделилась Дарья Курбонмамадова.
Чемпионат Европы завершится 5 ноября. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. Всего на турнире выступают дзюдоисты из 46 стран. Участники помимо медалей борются за рейтинговые очки для олимпийской квалификации к Олимпийским играм в Париже-2024.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?