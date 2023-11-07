В Самарской области подвели итоги рейдов ГИБДД, прошедших в минувшие выходные

В ходе рейдов с 3 по 6 ноября 2023 года сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2400 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя, 19 водителей задержаны без водительских удостоверений на дорогах губернии. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 243 водителя.

"Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 64 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, - отмечается в сообщении. - Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 135 правонарушений со стороны пешеходов и 94 со стороны водителей".

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 297 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.