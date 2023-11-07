Киберполигон в Самаре: кто и как работает на новой виртуальной площадке

С 2022 года на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики работает опорный центр Национального киберполигона. О том, как студенты ПГУТИ проходят обучение на базе новой инновационной площадки и чему они уже научились, расскажем в нашем материале.

В 2022 году ПГУТИ стал третьим вузом Минцифры, где был организован опорный центр Национального киберполигона, и седьмой точкой присутствия. Масштабный проект разворачивается по всей стране в рамках национальной программы "Цифровая экономика". До конца 2024 будет создано более десятка опорных центров Национального киберполигона.

В современных геополитических условиях вопрос информационной безопасности фактически приравнивается к безопасности государства и защите ее граждан от многочисленных внешних угроз. Участились случаи массовых атак на инфраструктуру России из зарубежных стран с целью получения конфиденциальной информации, а также вывода из строя ресурсов государственных и коммерческих организаций. Ввиду этого возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности. Одним из эффективных решений задачи по подготовке таких специалистов стало создание Киберполигона на базе ПГУТИ — вуза, подведомственного Минцифры России.

"Национальный киберполигон — это виртуальная площадка, позволяющая имитировать работу различных информационных систем, — рассказал и. о. заведующего кафедрой "Программная инженерия", доцент кафедры "Информационная безопасность" ПГУТИ Игорь Макаров. — Центр создан с участием "Ростелеком-Солар", национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов. Вместе с ним мы организовываем образовательный процесс, в ходе которого обучаем наших студентов отрабатывать критически важные навыки на практике. Центр оснащен всем необходимым для работы с Киберполигоном. Платформа позволяет максимально приблизить наших студентов к реальности. На ней моделируются типовые инфраструктуры предприятий ключевых отраслей российской экономики, имитируются различные типы атак: DDoS-атаки, "черные дыры", взломы, захваты доменов. Словом, детально изучается "кухня" информационной безопасности, тем самым повышается уровень подготовки наших подопечных", — резюмировал Игорь Макаров.

Эффективным форматом образовательного процесса преподаватели ПГУТИ считают проведение отраслевых и межотраслевых мероприятий по противодействию компьютерным атакам. Так, в апреле прошлого года на базе университета состоялся отборочный этап олимпиады в области информационной безопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов "КиберПГУТИ 2022", а позже — и финальные соревнования в формате киберучений. Участникам предстояло справиться с отборочными испытаниями: пройти квест по тематике кибербезопасности, в ходе которого требовалось продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области форензики (компьютерных преступлений), поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования и умение составлять алгоритмы. Результаты отборочного этапа оценивались представителями компаний, работающих в сфере информационной безопасности, и преподавателями ПГУТИ. В итоге из более чем 200 учащихся, подавших заявки, в финале соревновались 47 студентов из 10 инженерных вузов страны.

Для финалистов "КиберПГУТИ-2022" эксперты "Ростелеком-Солар" провели мастер-класс по функциональным возможностям платформы Национального Киберполигона "Кибермир". После этого студенты должны были расследовать автоматизированные кибератаки, повторяющие действия реальных злоумышленников, на цифровую копию инфраструктуры предприятия. По результатам расследования киберинцидентов команды формировали отчеты, которые сравнивались в автоматическом режиме с эталонными образцами с помощью скоринга в платформе "Кибермир". Результаты верифицировали преподаватели ПГУТИ и эксперты Национального Киберполигона.

В мае этого года прошел финальный этап соревнований по информационной безопасности "Кибер Волга-2023" среди учащихся вузов и ссузов. В отборе приняли участие 74 команды (более 350 студентов) из 25 образовательных организаций, 18 городов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для прохождения в финал участникам необходимо было решить ряд заданий по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступ­лений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования. К финалу были допущены 12 команд вузов и пять команд ссузов, показавшие наилучшие результаты в ходе отборочного этапа.

По мнению преподавательского состава ПГУТИ, подобные мероприятия помогают повысить вовлеченность студентов в образовательный процесс за счет соревновательного формата, а также усиливают практическую составляющую обучения.

"Пока мы только осваиваем Киберполигон. Впереди много работы. Безусловно, мы продолжим использовать возможности площадки для подготовки наших студентов по направлению ИБ. Наша задача — выпустить специалистов, максимально подготовленных к реальным условиям работы. Уверены, что те знания, что мы даем, и практические тренировки на Киберполигоне помогут им в будущем", — рассказал Игорь Макаров, доцент кафедры информационной безопасности ПГУТИ.

Говоря о совместной работе вуза и Ростелекома, начальник управления информатизации ПГУТИ Андрей Почепцов рассказал, что преподавательский состав старается не отставать от хакеров, которые совершенствуются с каждым днем. Поэтому все силы направлены на разработку новых кейсов для обучения студентов. ПГУТИ призван стать опорным центром также для повышения квалификации специалистов по защите информации различных предприятий.

Наличие в Самаре опорного центра Национального киберполигона считают большим плюсом для Самарского региона. Как подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, за последние годы хакерские атаки стали носить массовый характер. "Мы как орган исполнительной власти должны надежно защищать официальные информационные ресурсы во избежание утечки конфиденциальной информации, персональных данных, а также вывода их из строя. Наши "солдаты" — это специ­алисты по кибербезопасности, которых успешно готовят в ПГУТИ. Наличие в Самаре опорного центра Национального киберполигона служит дополнительным подспорьем для формирования кадрового резерва. Он позволяет студентам получить новые знания и практические навыки работы с современными средствами защиты информации на примере реальных инцидентов", — отметил руководитель ведомства.