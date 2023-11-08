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Единоборства Спорт

Самарские каратисты завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти прошли XI всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы". За медали в ЛДС "Лада-Арена" соревновались 1500 участников из 34 регионов России и спортсмены из Казахстана.

По итогам турнира бойцами Самарской области было завоевано 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. За победу участникам присваивалось звание мастера спорта России. В общекомандном зачете победила команда Саратовской области. На втором месте Самарская область. На третьем — республика Татарстан.

Уже через неделю каратисты губернии выступят на представительном международном турнире в Москве "Вселенная каратэ", а затем и в молодежном первенстве России в Южно-Сахалинске.

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