Наталья Киреева: "Нам важно постоянно актуализировать знания, которые мы даем студентам, обновлять материально-техническую базу"

Подготовка грамотных специалистов в области кибербезопасности требует, чтобы вуз постоянно держал "руку на пульсе". Ведь отрасль стремительно развивается, появляются все новые технологии. Как с этой задачей справляются в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики? Об этом редакции журнала "Цифра" рассказывает декан факультета кибербезопасности и управления ПГУТИ, кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности Наталья Киреева.
— Растет ли интерес абитуриентов к теме кибербезопасности в последние годы?
— Конечно. Дело в том, что специалист по кибербезопасности — не только интересная, но и востребованная профессия. Все больше предприятий хотят иметь штатного сотрудника по кибербезопасности, а иногда и целый отдел таких специалистов. Ведь в современных реалиях кибератакам подвержены все, соответственно, нужно уметь их отражать и предотвращать.
В последние годы наблюдается стабильно высокий спрос на обучение на факультете кибербезопасности и управления ПГУТИ. Так как проходной балл — один из максимальных, по итогам приемной кампании у нас формируются группы из сильных ребят, которых не пугает большой объем знаний, требуемый в профессии. Ведь специалисту по киберзащите недостаточно владеть навыками программирования и системного администрирования, нужно еще хорошо разбираться в законодательстве, в аппаратных и программных решениях.
— Насколько отличается программа обучения специалистов по кибербезопасности от того, что проходят программисты?
— Разница наглядно отражена в учебных планах. Но если в двух словах, то специалисты по кибербезопасности изучают программирование в меньшем объеме, нежели "айтишники". Что не удивительно, ведь, как я уже сказала, специалистам по кибербезопасности надо быть не только "айтишниками", но и "технарями", и немножко "юристами". Поэтому их образовательная программа включает в себя дисциплины, в рамках которых учат хорошо ориентироваться в законодательстве, организовывать защиту критически важных систем и конфиденциальной информации от цифровых атак, изучать угрозы и разрабатывать способы противостоять им. В дальнейшем такое разностороннее развитие дает выпускникам преимущество: отучившись на "кибербезопасников", они могут устроиться работать и программистами. А вот рядовым "айтишникам" уйти в сферу информационной безопасности тяжелее.
— Насколько, на ваш взгляд, конкурентоспособно российское образование в области кибербезопасности?
— Как мне кажется, мы ни в чем не отстаем от зарубежных университетов. Но при этом у нас есть свой подход к образованию в области кибербезопасности. Это обусловлено и действующим на территории страны законодательством, и использованием в работе отечественного программного обеспечения. Причем наши российские продукты сейчас ничуть не хуже зарубежных аналогов, а их использование — безопаснее.
— Сфера информационных технологий развивается стремительно. Как ПГУТИ удается оставаться в "тренде"?
— Нам действительно важно постоянно актуализировать знания, которые мы даем студентам, обновлять учебно-лабораторную базу. Для того чтобы оставаться "в тренде", ведем работу сразу по нескольким направлениям. Во-первых, мы тесно сотрудничаем с профильными организациями: прислушиваемся к их пожеланиям относительно образовательных программ, разрабатываем совместно рабочие программы, стремимся обеспечить практико-ориентированный подход в обучении. Во-вторых, в ПГУТИ развита практика привлечения к участию в образовательном процессе выпускников, которые состоялись в своей профессии. Мы приглашаем их к нам с лекциями и мастер-классами, на различные мероприятия. В-третьих, преподаватели постоянно совершенствуют свои компетенции и навыки, участвуя в стажировках, проходя повышение квалификации и переподготовку, что дает дополнительные практические навыки и позволяет применять современные технологии в образовательном процессе.
Наша задача — поддерживать качество обучения на должном уровне. А это невозможно без обновления материально-технической базы. В частности, для отработки практических навыков на базе ПГУТИ был открыт киберполигон, кроме того, университет участвует в реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", что позволяет осваивать новые программные решения и технические средства.
— В каких компаниях проходят практику студенты вашего факультета?
— Их список достаточно внушителен и разнообразен: в него входят банки, IT-компании, транспортные и промышленные предприятия. В их числе — ПАО "Сбербанк", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "АйЭсТи", ООО ИК "СИБИНТЕК", ООО "Норбит", Консорциум "Интегра-С", ООО "Симбирсофт", ООО "Открытый код", ООО "Тинькофф Центр Разработки", ООО "РЕГ.РУ Домены Хостинг", ООО "Нетвижн", "ЭйБиСи Консалтинг", ГБУ СО "Цифровой регион" и другие.
Место прохождения практической подготовки студент определяет совместно с вузовским центром организации практик и содействия трудоустройству выпускников, при этом максимально учитываются пожелания и возможное трудоустройство студента.
— Какой процент выпускников факультета кибербезопасности и управления продолжает работать по специальности после окончания обучения в вузе?
— Более 90% выпускников, завершив обучение на факультете, продолжает работать по специальности. Это не удивительно: профессия специалиста по кибербезопасности интересная, востребованная и с высоким уровнем заработной платы.
— То есть выпускники ПГУТИ очень востребованы на рынке труда?
— Наши "кибербезопасники", как правило, легко трудоустраиваются: их быстро "разбирают" сами работодатели. Некоторые компании не хотят ждать, пока к ним придут потенциальные соискатели, они проявляют инициативу сами. Например, обращаются в вуз за рекомендацией, каких выпускников лучше пригласить на работу, приходят на защиту выпускных квалификационных работ, проводят профориентационные лекции на старших курсах.
Компании, в которых работают "кибербезопасники", окончившие ПГУТИ, принадлежат к самым разным отраслям. Много наших ребят трудится в Сбербанке, банке "Тинькофф", ООО "SimbirSoft", ГБУ СО "Цифровой регион", а также в государственных органах исполнительной власти. Одни остаются в Самаре, другие уезжают: география трудоустройства выпускников факультета довольно широка.
— Востребованность ваших выпускников на рынке труда обусловлена хорошей подготовкой специалистов?
— Полагаю, что это так. По крайней мере, мы прилагаем все усилия для того, чтобы выпустить на рынок труда грамотных специалистов. К тому же профессии, которым мы обучаем, сейчас очень востребованы.
— Что помогает вузу подготовить востребованных специалистов? Грамотно выстроенная программа обучения и сотрудничество с отраслевыми организациями?
— Не только. Необходимые специалисту по кибербезопасности навыки также формируются благодаря участию в CTF-соревнованиях и киберучениях.
На CTF-соревнованиях студенты выполняют задания на безопасность инфраструктуры, мобильных и веб-приложений, криптографию, общехакерскую находчивость. Зачастую им необходимо найти вредоносный код, который спрятан в преднамеренно уязвимых программах или веб-сайтах.
Киберучения проводятся на киберполигонах, где идет моделирование кибератак: одни участники атакуют чужие сети, другие защищают свои. Цель мероприятия — научить начинающих специалистов выявлять уязвимости в системах противников и получать доступ к секретной информации, при этом обнаруживая и устраняя подобные уязвимости в своей системе. Но и профессионалам интересны и полезны киберучения: они помогают специалистам по ИБ предприятия проверить и улучшить навыки по обнаружению киберугроз и реагированию на них.
— Стоит ли опасаться того, что скоро возникнет пресыщение специалистами в области кибербезопасности на рынке труда?
— По статистике, сегодня вузы выпускают менее 10 тысяч специалистов в год, а рыночная потребность в ИБ-кадрах составляет примерно 20-25 тысяч в год. То есть, как видим, имеет место разница в два с половиной раза. И дефицит с каждым годом накапливается. Он уже вызвал сложную ситуацию в компаниях. По данным hh.ru, самыми востребованными IT-специалистами в России на начало 2023 года стали программисты и разработчики (каждая вторая IT-вакансия). Спрос на специалистов по ИБ был всегда, и потребность в профессионалах в этой области продолжает расти. Аналитики сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" и школы ИТ-профессий Skillfactory определили, что в третьем квартале 2023 года почти треть российских компаний нуждается в специалистах по кибербезопасности. Поэтому, на мой взгляд, "кадровый голод" закончится не скоро.
В любом случае специалисты, которые постоянно развиваются, никогда не останутся без работы. Мы всегда говорим своим студентам, что продолжать учиться новому нужно и по окончании вуза.
— Как вы считаете, как будет в целом развиваться отрасль кибербезопасности в ближайшем будущем?
— Рутинные задачи будут передаваться алгоритмам, потребуется все больше узкоспециализированных экспертов (например, специалисты по безопасности складских роботов, эксперты по выявлению дипфейков, PR-специалисты с экспертизой в области манипуляций общественным мнением). Особенно востребованными окажутся способность минимизации человеческого фактора в компьютерных инцидентах, а также компетенции и навыки работы с искусственным интеллектом, блокчейном, квантовыми технологиям.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.