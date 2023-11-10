Лайфхаки для "черной пятницы"

Распродажа в "черную пятницу" — каждый год это самое выгодное и самое затратное мероприятие одновременно. Почему так, решили выяснить у тех, кто часто пишет о шопинге, увлекается им или владеет этим искусством профессионально. Ко всемирному дню шоппинга вместе с Tele2 мы спросили у четырех блогеров Приволжья — профессионального стилиста, писательницы, многодетной мамы, а также путешественницы и главного редактора одного из новостных изданий, как провести "черную пятницу" выгодно и не проделать "черную дыру" в бюджете. Девушки делятся личным опытом, а кто-то и своими ошибками.

Анастасия Молчанова — главный редактор новостного портала и популярный блогер в Ульяновске любит шоппинг. В прошлом году потратила в "черную пятницу" на маркетплейсах около 50 тысяч рублей на мелкие товары и косметику. Прошел ровно год, а у нее еще остались нераспакованные баночки крема, лосьоны и прочие косметические средства. Не исключено, если бы покупала их в течение года, потратила бы больше.

"Самая спонтанная покупка в "черную пятницу" — быстросборная кемпинговая палатка. Почему спонтанная? Потому что пришла я за кроссовками, а ушла с палаткой, о чем ни разу не пожалела, — признается Анастасия. — Я очень люблю отдых на природе, глэмпинги, фестивали под открытым небом. Палатка с УФ-защитой часто меня выручает, к тому же оказалась весьма комфортной, автоматической сборки, что для девушки — лучший вариант". Самые любимые и выгодные вещи, которые обычно покупают по распродаже — это книги. Одна из последних купленных книг — это "Отпускание. Путь сдачи" Дэвида Хокинса, которую она приобрела с 50% скидкой.

Лайфхак от Анастасии на "черную пятницу": за несколько дней до распродаж "отправляет" товар в корзину, делает скриншот его стоимости, а когда начинаются дни скидок, сравнивает цены. Так можно вычислить порядочность продавца и не попасться на уловки маркетологов. "У меня двоякое отношение к "черной пятнице". Есть бизнесмены, которые хотят в первую очередь дать ценность клиенту, но есть и те, кто нацелены исключительно на заработок. К счастью, на мой субъективный взгляд, последнее время фейковые скидки и другие обидные истории практикуются продавцами все реже", — говорит Анастасия.

Надежда Шоркина, блогер и писатель из Ижевска, ее книга непридуманных историй опубликована на "Литрес", и число скачиваний и лайков растет. Однажды во время "черной пятницы" она сама чуть не попала в историю, правда, криминальную. Любовь к скидкам свела Надежду с мошенницей. На форуме совместных покупок ижевчанка увидела отличные детские кровати известного бренда с 50% скидкой. "Они еще и раздвижные, и выглядели стильно! Я так разнервничалась, надо скорее их брать, количество ограничено, написала в комментарии под постом со скидкой на этот товар. Я подумала, мне отвечает девушка-менеджер, и она пишет, что перевести всю сумму нужно сразу, торопит меня. Что-то меня смутило, фразы и слова неприятно зацепили, и я написала в сообщения группы переспросить. Мне тут же ответили, что это мошенница со мной общалась, ничего ей не переводить нельзя". В итоге обратилась к реальному продавцу и кровати пришли в срок, до сих пор стоят в детской".

Из этой истории Надежда вынесла для себя правило "черной пятницы": на эмоциях приобретать что-либо нельзя. Нужно все взвесить и покупать только в проверенных временем надежных компаниях, брендах. Сейчас ждет "черной пятницы" в книжных магазинах. Говорит, удается купить отличные издания со скидками до 50%: "Мой муж — находка для маркетологов, но я сама такая же. Я верю в акции. Если отслеживать ситуацию, то можно купить действительно выгодно, с отличной скидкой, но все же лучше напрямую и у проверенных продавцов".

Натали Космос, известный стилист и фешн-эксперт из Нижнего Новгорода, к "черным пятницам" относится скептически. Она уверена, "черная пятница" отлично действует на обучающие курсы и бытовую технику, а вот на одежду, обувь и аксессуары не всегда. Если цель именно сэкономить, то на распродажах в конце года в декабре и январе можно купить вещь еще дешевле и выгоднее. Кроме того, на действительно классные вещи "черная пятница", обычно не действует. А вот на то, что залежалось или просто уныло — будет обязательно. "На шоппинг, на поиск и создание своего стиля должно прийти "то самое время". Отправляться за одеждой и аксессуарами надо, когда вы к этому готовы и вам это нужно. Если вы купите вещь просто потому, что она со скидкой или потому, что модный блогер говорит, что это тренд, процента попадания вас в эту вещь не будет", — объясняет Натали.

Фэшн-эксперт уверена, образ и стиль человека по-настоящему уникальным делает сам человек. В выборе надо отталкиваться от своих задач и потребностей. Если вы понимаете, что у вас на распродаже разбегаются глаза, берете много ненужного, теряетесь в магазине — пользуйтесь услугами профессиональных стилистов. Они — как "черная пятница" по вашему запросу. Грамотный специалист использует персональные скидки, промокоды, составит капсулу на ваш бюджет, где все вещи будут сочетаться и не будет ничего случайного, а значит ненужного.

Марина Фунтикова, казанский блогер и многодетная мама — воплощенная прагматичность, на распродаже никогда не тратила более 3 000 рублей. Пару лет назад она предпочитала классический шоппинг в торговых центрах, благо выбор в столице Татарстана располагает, но сейчас с головой ушла в сеть. Удобно и времени занимает меньше. Ей лайфхак: если распродажи, то онлайн и быстро. "Я не покупаю ничего спонтанно, шла в магазин за молоком и вернулась с сапогами — это маловероятно. Сейчас меня больше интересуют цифровые продукты, попадаются очень выгодные предложения. Например, в прошлом году выгодно оформила годовую подписку на одном из сервисов со скидкой 50%", — рассказывает Марина.

В этом году черная пятница выпала на субботу, а значит уже можно действовать по другим правилам, например, тестировать продукты и товары и уже потом решать их судьбу. Понравятся — покупать. Так, сейчас абоненты Tele2 могут подключиться к домашнему интернету и 3 месяца бесплатно пользоваться им на любой скорости, даже на 500 Мбит/сек. Заявку можно оформить через сайт, а можно — в салоне связи и получить до 3000 рублей скидки на покупку гаджета. Адреса фирменной розницы ищите здесь, пока магия "черной пятницы" не исчезла.