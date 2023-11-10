"Слово пацана. Кровь на асфальте": светская премьера сериала

9 ноября видеосервисы Wink.ru, START и телеканал НТВ провели закрытый показ драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь".

Восьмисерийный проект о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х представили актеры Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Анастасия Красовская, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, режиссер Жора Крыжовников, продюсер проекта Галина Стрижевская и другие.

Гостями показа стали Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Катя Кабак, Тина Канделаки, Карина Нигай, Денис Власенко, Диана Пожарская, Тимур Родригез, Сабина Ахмедова, Саша Сулим, Алексей Учитель, Анар, Сергей Новосад, Алена Швиденкова, Анастасия Тодореску, Кристина Кучеренко, Ника Жукова и другие.

Фото с премьеры

"‎Я рад, что линейка проектов "НМГ Студии" пополнилась этим настоящим релизом-событием от режиссера Андрея Николаевича Першина и всей его команды. "Слово пацана. Кровь на асфальте" — это яркая и драматическая поколенческая история, которая показывает нам, как когда-то было и как больше быть не должно. А еще это очень личный авторский взгляд на эпоху, ведь Андрей Николаевич, как мне кажется, снимал кино (а "Слово пацана" — настоящее большое кино) про свое детство и свое взросление на фоне не самых простых времен", — генеральный продюсер "‎НМГ Студии"‎ Фёдор Бондарчук.

"‎Продюсеров и артистов в проекте участвовало много и практически ежедневно все, кто написаны в титрах, присутствовали с нами на площадке. Было очень тепло, ощущалась невероятная поддержка и именно благодаря этому все получилось", — режиссер сериала Жора Крыжовников.

"Около 300 человек съемочной группы, около 150 человек артистов и около 4 000 артистов массовых сцен — все эти люди собрались однажды, чтобы показать вам это кино", — продюсер сериала Галина Стрижевская.

"Рефлексировать о своем прошлом — важно. Без осмысления истории, в том числе в художественном контенте, невозможно избежать ошибок в будущем. Многие ещё помнят непростое время 80-х и 90-х, но за 30 лет страна прошла большой путь — и сейчас пора обернуться и поговорить об этом друг с другом, с молодым поколением. Задача ИРИ — помогать талантливым авторам создавать истории, которые вызовут у зрителей эмоции, реакцию, желание размышлять об увиденном. Этот сериал именно такой", — генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Безусловно, "Слово пацана. Кровь на асфальте" — главная премьера года и Wink сделает всё, чтобы сериал увидели как можно больше зрителей. Как любое талантливое произведение сериал заставляет задуматься о важном. О роли родителей в судьбе детей. О том, можно ли избежать неправильных решений. Что делать, если ребенок вдруг связался не с той компанией? И нам важно не просто задавать вопросы, а помогать искать ответы. В конце каждой серии будет QR-код, который ведет на горячую линию помощи родителям. Там будут работать опытные психологи, которые помогут спасти ребенка", — рассказал генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.

Впечатлениями о работе над проектом также поделились генеральный продюсер и основатель онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Конец 1980-х — один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. Школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание простых истин и смыслов. Появятся мечты о новой жизни, путь к которой для всех, кто тогда оказался под обломками времени, будет долгим и чрезвычайно сложным.

Трейлер

Постер

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" доступны с 9 ноября эксклюзивно на Wink.ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительный эпизод сериалы выйдет 21 декабря. На телеканале НТВ проект покажут в 2024 году.

О сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+)

Производство: Toomuch Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals), START (в линейке START Originals)

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Жанр: драма

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.