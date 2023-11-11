ХК "Лада" обыграл "Спартак" по буллитам - 4:3

В субботу, 11 ноября, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Спартак". Тольяттинцы победили в битве лидеров конференций.
Шайбы забросили:
0:1 — Александр Беляев (Галимов, 10:47).
0:2 — Александр Пашин (26:23).
1:2 — Сергей Шумаков (Романов, Фисенко, 34:09, бол).
2:2 — Иван Романов (Березин, Солянников, 37:06, бол).
2:3 — Иван Морозов (Вишневский, Голдобин, 47:40).
3:3 — Остап Сафин (Солянников, 53:45).
4:3 — Дмитрий Кугрышев (65:00, победный буллит).
Серия буллитов: Александр Пашин — 0:0 (вратарь), Иван Романов — 1:0, Александр Бурмистров — 1:0 (вратарь), Дмитрий Кугрышев — 2:0, Николай Голдобин — 2:0 (мимо), Остап Сафин — 2:0 (вратарь), Иван Морозов — 2:0 (вратарь).
Следующая игра состоится 16 ноября в Сочи с одноименным хоккейным клубом.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!