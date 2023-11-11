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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Спартак" по буллитам - 4:3

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 ноября, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Спартак". Тольяттинцы победили в битве лидеров конференций.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Беляев (Галимов, 10:47).

0:2 — Александр Пашин (26:23).

1:2 — Сергей Шумаков (Романов, Фисенко, 34:09, бол).

2:2 — Иван Романов (Березин, Солянников, 37:06, бол).

2:3 — Иван Морозов (Вишневский, Голдобин, 47:40).

3:3 — Остап Сафин (Солянников, 53:45).

4:3 — Дмитрий Кугрышев (65:00, победный буллит).

Серия буллитов: Александр Пашин — 0:0 (вратарь), Иван Романов — 1:0, Александр Бурмистров — 1:0 (вратарь), Дмитрий Кугрышев — 2:0, Николай Голдобин — 2:0 (мимо), Остап Сафин — 2:0 (вратарь), Иван Морозов — 2:0 (вратарь).

Следующая игра состоится 16 ноября в Сочи с одноименным хоккейным клубом. 

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