В Самаре на ул. Арцыбушевской горел трамвай

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В субботу, 11 ноября, по информации дирекции МП "ТТУ", на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей в Самаре загорелся трамвай.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области