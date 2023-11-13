Двое представителей Самарской области одержали победу во Всероссийском конкурсе "Лидеры села"

В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ на площадке Дома молодежи прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села".

Успешно справились с дистанционными этапами конкурса и прошли в финал четыре представителя Самарской области. Двое из них стали победителями: Илья Казаков из Кинель-Черкасского района и Людмила Ишкина из Елховского района.

С 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на территории ВДНХ в Москве по указу президента Российской Федерации Владимира Путина работает выставка "Россия". На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе представлен и стенд Самарской области. В тематических павильонах демонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации. Выставка стала масштабным деловым, культурно-развлекательным и образовательным проектом, в рамках которого, в том числе проходят и финальные этапы всероссийских конкурсов.

"Лидеры села" — конкурс для талантливой молодежи, которая занимается развитием своей малой родины, а также всех тех, кто только хочет развивать российские села и чувствует в себе силы. Организаторами конкурса являются Российский союз сельской молодежи совместно со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержки президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Президент уделяет особое внимание повышению качества жизни на селе и, следовательно, созданию условий для молодежи на сельских территориях. Для Росмолодежи эта тема в фокусе внимания. Этот процесс невозможен без управленческих кадров, которые будут работать "на земле", добиваться развития каждого населенного пункта страны. Конкурс "Лидеры села" призван решить эту задачу", — отметила на церемонии награждения победителей конкурса руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В Самарской области для развития сел в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на сегодняшний день реализуется целый ряд механизмов, которые позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова в области проводится большая работа для развития сельских территорий — строится новое жилье, модернизируются школы, больницы, детские сады, дома культуры, ведется благоустройство дворов и общественных пространств. Создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК, внедрение цифровых технологий в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села, развитие кадрового потенциала — одни из приоритетных направлений работы областного правительства.

Так, свои управленческие навыки и компетенции в течение трех дней в Мастерской управления "Сенеж" демонстрировали 150 финалистов из 58 регионов нашей страны. Из них были выбраны 50 самых перспективных и талантливых молодых человека. Среди этих ребят студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. За плечами каждого — своя особая история. Но все объединены одним: стремлением стать профессиональным управленцем, чтобы сделать жизнь в родном селе еще лучше.

"Очень интересный опыт, необычный. Много людей абсолютно разной профессиональной направленности: от представителей системы образования, заканчивая главами районов и даже региональным министром. Приятно осознавать себя в числе лучших 50 человек страны. Цель на будущее: представлять регион на финале конкурса "Лидеры России", — прокомментировал Илья Казаков.

Людмила Ишкина отметила: "Прошедшие дни для меня пролетели мощной силой урагана. 14 тысяч заявок было подано на участие в конкурсе, из них отобрано в финал 3 тысяч человек. В финале состязалось 150 финалистов престижного конкурса "Лидеры села", а самыми лучшими стали лишь 50 победителей… Я — в их числе. Это был мозговой штурм, проявление креативного мышления и работа в команде. До последнего момента сохранялась интрига относительно победителей. И теперь я смогу ответить на вопрос, кто же такой лидер. Спасибо организаторам этого мероприятия. Ожидание/реальность на высшем уровне, превышает 200%".

Конкурс "Лидеры села" реализуется в рамках Всероссийской программы "Кадры для села". Это программа подготовки команд молодых специалистов для реализации социальных проектов, разработанная Российским союзом сельской молодежи совместно с Росмолодежью по поручению президента России Владимира Путина по итогам Государственного совета РФ по аграрной политике 2019 года.

Победители конкурса "Лидеры села" получают возможность реализации индивидуальных треков профессионального и карьерного развития при поддержке топовых наставников, а также могут стать частью экспертных и консультативных органов и войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.