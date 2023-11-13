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Новикомбанк отчитался по РСБУ за 9 месяцев

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк опубликовал сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 13,8 млрд рублей. Высокие результаты банка обусловлены сбалансированным бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Активы Новикомбанка на 1 октября 2023 года достигли 823,8 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за 9 месяцев 2023 года вырос до 737,0 млрд рублей. Эффективное использование имеющихся ресурсов, планомерное улучшение финансовых показателей деятельности, хорошее качество активов позволяет Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков и сохранять лидирующие позиции среди крупнейших кредитных организаций.

Качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности — ключевое направление деятельности Новикомбанка, который не только предоставляет кредитование, но и обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

Новикомбанк активно применяет существующие инструменты государственной поддержки. Данный подход помогает снижать стоимость обслуживания кредитов для клиентов до оптимального уровня. В 2023 году банк присоединился к таким новым механизмам, разработанным государством для поддержки приоритетных отраслей экономик, как Постановления Правительства РФ № 1570 (промышленная ипотека) и № 295 (поддержка кластерной инвестиционной платформы).

Кроме того, в 2023 году Новикомбанк продолжает централизованно направлять ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий промышленности, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающих новые рыночные ниши.

Капитал Новикомбанка по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 90 млрд рублей. Новикомбанк выполняет требования Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности. Высокий уровень капитализации банка позволяет создавать ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов — как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса.

Розничный бизнес банка фокусируется на работниках корпоративных клиентов, которым предоставляются особые условия обслуживания. За отчётный период объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 22,68 млрд рублей. Рост произошел в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Следуя современным трендам, банк также регулярно внедряет новые депозитные продукты. Специально к 30-летнему юбилею опорный банк Госкорпорации Ростех предложил своим клиентам новый вклад "Новиком" с высокой процентной ставкой и выплатой в конце срока. Ставка по вкладу со сроком 130 дней составляет 14,5% годовых.

"В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности, предоставляя клиентам наиболее выгодные условия кредитования", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до "Позитивного", подтвердив его на высоком уровне "A+(RU)". НКР и "Эксперт РА" также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.

В июле 2023 года по итогам рассмотрения годовой отчетности за 2022 год, Общим собранием акционеров Банка было принято решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 4,9 млрд рублей. Дивиденды были выплачены в июле 2023 года.

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