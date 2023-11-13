40% жителей Самарской области сделали прививку от гриппа

В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Во время заседания обсуждали вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, а также главы городов.
Отдельное внимание уделили сфере здравоохранения. Дмитрий Азаров вынес на обсуждение вопрос об эпидемиологической ситуации, а также о ходе прививочной кампании в регионе. Врио министра здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что на территории области по итогам прошлой недели наблюдается незначительный рост по заболеваниям, характерным в осенний период.
"В настоящий момент зарегистрировано около 13 000 пациентов с ОРВИ, — отметил руководитель регионального минздрава. — Пациентов с COVID-19 на данный момент 1856. Поддерживаем охват тестированием — ежедневно проводим около 100 исследований на 100 000 населения. Большинство пациентов с COVID-19 — 94% — находятся на амбулаторном лечении, остальные — госпитализированы. Это люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями преимущественно с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом".
Армен Бенян также доложил о ходе прививочной кампании от гриппа. В Самарской области она началась в конце августа. Всего было поставлено свыше 1,3 млн доз вакцин. "На сегодняшний день прививку от гриппа сделали 40% населения региона, — отметил он. — Использовано 80% доз вакцин от общего количества, поставленных в регион. За счет средств регионального бюджета планируется закупка дополнительно около 200 тысяч доз вакцины против гриппа".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что вакцинацию жителей Самарской области необходимо продолжить, объясняя людям ее важность. "Обращаю внимание глав муниципальных образований на важность этой работы. Надо делать прививку сейчас, особенно при такой погоде, пока человек здоров, откладывать на потом нет никакого смысла", — отметил губернатор.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас