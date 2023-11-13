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Здравоохранение Общество

40% жителей Самарской области сделали прививку от гриппа

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Во время заседания обсуждали вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, а также главы городов.

Отдельное внимание уделили сфере здравоохранения. Дмитрий Азаров вынес на обсуждение вопрос об эпидемиологической ситуации, а также о ходе прививочной кампании в регионе. Врио министра здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что на территории области по итогам прошлой недели наблюдается незначительный рост по заболеваниям, характерным в осенний период.

"В настоящий момент зарегистрировано около 13 000 пациентов с ОРВИ, — отметил руководитель регионального минздрава. — Пациентов с COVID-19 на данный момент 1856. Поддерживаем охват тестированием — ежедневно проводим около 100 исследований на 100 000 населения. Большинство пациентов с COVID-19 — 94% — находятся на амбулаторном лечении, остальные — госпитализированы. Это люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями преимущественно с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом".

Армен Бенян также доложил о ходе прививочной кампании от гриппа. В Самарской области она началась в конце августа. Всего было поставлено свыше 1,3 млн доз вакцин. "На сегодняшний день прививку от гриппа сделали 40% населения региона, — отметил он. — Использовано 80% доз вакцин от общего количества, поставленных в регион. За счет средств регионального бюджета планируется закупка дополнительно около 200 тысяч доз вакцины против гриппа".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вакцинацию жителей Самарской области необходимо продолжить, объясняя людям ее важность. "Обращаю внимание глав муниципальных образований на важность этой работы. Надо делать прививку сейчас, особенно при такой погоде, пока человек здоров, откладывать на потом нет никакого смысла", — отметил губернатор.

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