Лучший старт среди оригинальных проектов Wink.ru — "Слово пацана. Кровь на асфальте"

За три дня и три часа новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) посмотрели в видеосервисе Wink.ru более 1 миллиона зрителей. Этот проект уверенно занял первое место по стартовым показателям в линейке Wink Originals за всю историю ее существования. Сериал по состоянию на 13 ноября получил одну из высших оценок зрителей Wink.ru — 9,5 балла (8,9 рейтинг "Кинопоиска") из 10-ти.
События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.
Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга? Путь к новой жизни для всех, кто тогда оказался под обломками времени, окажется долгим и болезненным.
"Слово пацана. Кровь на асфальте" — совместный проект онлайн-кинотеатров Wink.ru и START, а также канала НТВ. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" доступны с 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительный эпизод сериала станет доступен 21 декабря. На телеканале НТВ проект покажут в 2024 году.
О сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+)
Производство: Toomuch Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals), START (в линейке START Originals)
Страна производства: Россия
Год производства: 2023
Жанр: драма
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников
Оператор-постановщик: Юрий Коробейников
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсер: Галина Стрижевская
Художник по костюмам: Дарья Фомина
В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)