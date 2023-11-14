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Лучший старт среди оригинальных проектов Wink.ru — "Слово пацана. Кровь на асфальте"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня и три часа новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) посмотрели в видеосервисе Wink.ru более 1 миллиона зрителей. Этот проект уверенно занял первое место по стартовым показателям в линейке Wink Originals за всю историю ее существования. Сериал по состоянию на 13 ноября получил одну из высших оценок зрителей Wink.ru — 9,5 балла (8,9 рейтинг "Кинопоиска") из 10-ти.

События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими "улицами" и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга? Путь к новой жизни для всех, кто тогда оказался под обломками времени, окажется долгим и болезненным.

Трейлер

Постер

"Слово пацана. Кровь на асфальте" — совместный проект онлайн-кинотеатров Wink.ru и START, а также канала НТВ. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Первые два эпизода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" доступны с 9 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительный эпизод сериала станет доступен 21 декабря. На телеканале НТВ проект покажут в 2024 году.

О сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+)

Производство: Toomuch Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals), START (в линейке START Originals)

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Жанр: драма

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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