Самарцы могут поучаствовать в опросе о качестве питания в образовательных учреждениях

Департамент образования администрации Самары предлагает жителям города поучаствовать в опросе организации и качеству питания детей в образовательных учреждениях.

Опрос предназначен для родителей детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. Ответы анонимны, результаты опросов видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Полученные сведения будут использовать для работы профильных департаментов.

Для участия необходимо авторизоваться через Госуслуги. Опрос доступен по ссылке.