В СОУНБ пройдет арт-лекция "Электрический Арлекин: куклы, автоматы и манекены в искусстве"

В четверг, 16 ноября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в рамках культурно-просветительского цикла "Беседы об искусстве" состоится арт-лекция "Электрический Арлекин: куклы, автоматы и манекены в искусстве" (12+).

Она будет посвящена фигурам, сотворенным человеком из неживой материи, которые мистическим образом обретают собственную жизнь.

"Сюжет, в котором оживает кукла, марионетка или статуя, — один из самых часто встречающихся в мировой истории культуры: от обращения к мифу о скульпторе с острова Кипр, о сыне Бела и Анхинои по имени Пигмалион, создавшем прекрасную Галатею, до стимпанка и киборгианских фантазий. Мы рассмотрим, как эта история была воплощена в различных видах искусства", — сообщает лектор, кандидат филологических наук, доцент Самарского филиала Московского городского педагогического университета Анна Синицкая.

Слушателей также ждет рассказ о литературе и музыке эпохи романтизма, модерна и Серебряного века.

Вход свободный.