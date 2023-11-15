Самарская область представила свой опыт на туристическом форуме "Больше, чем путешествие"

14 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" начал работу Первый молодёжный туристический форум "Больше, чем путешествие". Участие в форуме принимают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, профильных ассоциаций и вузов, организаторы походного туризма, экскурсоводы, туроператоры и участники программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" из 85 регионов России. Это площадка, где можно обменяться опытом и узнать больше об интересных местах нашей страны.

15 ноября Туристский информационный центр Самарской области поделился успешной практикой проведения программ "Больше, чем путешествие". В 2023 г. по результатам конкурсного отбора на платформе "Больше, чем путешествие" были размещены девять туров в Самарскую область, которые на сегодняшний день пользуются большой популярностью среди участников: "Самара — центр науки", "Эко-путешествие в Самару", "Культура и искусство Самарской области", "Магия искусства Самарской области" и другие. Туры были созданы Туристским информационным центром Самарской области при поддержке туроператоров региона.

"Самарская область является участником федерального проекта "Больше, чем путешествие". Это заслуга большой слаженной команды, целью которой является создание комфортных, безопасных и ярких туристических программ", — отметила директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина.

С сентября 2023 г. Самарская область принимает на регулярной основе гостей из Приволжского федерального округа. Регион уже посетили группы из Саранска, Ульяновска, Пензы, Оренбурга, Казани, Уфы, Чебоксар и Ижевска. Качественный прием групп обеспечен работой туроператора "Сказка Странствий".

Участие Самарской области в программе "Больше, чем путешествие" способствует увеличению туристического потока. За 9 месяцев 2023 года туристический поток на территории региона согласно аналитике "Больших данных" составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 года. На протяжении последних двух лет Самарская область уверенно входит в топ-10 туристического рейтинга, хотя еще 5 лет назад регион занимал в нем лишь 23 место.

Рост туристической привлекательности Самарской области — результат системной работы регионального правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. По мнению главы Самарской области, туризм должен стать одним из ключевых направлений патриотического воспитания и повышения привлекательности региона.