Тольяттинские спортсменки привезли две медали с международных соревнований по каратэ

Завершились международные соревнования "Москва — вселенная каратэ", собравшие более 300 каратистов из 27 стран.
Спортсменки тольяттинского клуба "Рекорд" завоевали две медали, тем самым внесли свой вклад в общекомандных зачет сборной России.
"Серебро" у Анны Чернышевой — женщины — 55 кг и "бронза" у Дарьи Юшковой — женщины — 68 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?