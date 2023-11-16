Тольяттинские спортсменки привезли две медали с международных соревнований по каратэ

Завершились международные соревнования "Москва — вселенная каратэ", собравшие более 300 каратистов из 27 стран.

Спортсменки тольяттинского клуба "Рекорд" завоевали две медали, тем самым внесли свой вклад в общекомандных зачет сборной России.

"Серебро" у Анны Чернышевой — женщины — 55 кг и "бронза" у Дарьи Юшковой — женщины — 68 кг.