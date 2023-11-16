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Страхование Финансы

Более 3 тыс. человек увидели будущее страхования на стенде Страхового Дома ВСК на FINOPOLIS 2023

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершился главный российский финансовый форум FINOPOLIS 2023. Страховой Дом ВСК выступил партнером мероприятия, на стенде которого гости форума смогли заглянуть в будущее цифрового страхования.

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров цифровой трансформации в страховом секторе, активно внедряя передовые инновационные разработки в повседневные бизнес-процессы. Так, в этом году компания стала первым страховщиком, запустившим полностью дистанционное урегулирование по ОСАГО. Подробнее ознакомиться с этим сервисом можно было на технологичном стенде ВСК на выставке FINOLAND. Также в этом году в рамках экспозиции ВСК представила возможности собственной экосистемы сервисно-страховых решений. В медицинском блоке экспозиции гости могли пройти неинвазивную диагностику здоровья организма, убедиться в удобстве телемедицины. Например, с помощью нейросети в приложении ПроРодинки можно просто по фото проверить риск развития меланомы.  А в транспортной зоне стенда гости смогли поучаствовать в интерактиве, и даже получить приз за участие в конкурсах, больше узнать о нестраховых сервисах ВСК, создающих комфорт повседневной жизни.

Общее количество посетителей экспозиции ВСК в рамках форума превысило 3 тыс. человек.

В деловой программе форума Генеральный директор ВСК Александр Тарновский выступил спикером круглого стола "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованного Всероссийским союзом страховщиков. В рамках дискуссии, Александр Тарновский рассказал об экосистемном подходе в современном страховании, позволяющем увеличить востребованность добровольных страховых продуктов, а также о цифровой трансформации медицинских страховых сервисов, опыте работы цифровой клиники ВСК.

Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина также приняла активное участие в деловой программе форума — она выступила на пленарной дискуссии "Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!", а также стала модератором круглого стола ВСК и одним из спикеров круглых столов "Цифровой профиль: настоящее и будущее" и "Цифровой дзен". В ходе своих выступлений Ольга Сорокина рассказала о потенциале использования цифрового профиля в страховании, перечислила ключевые технологические драйверы развития отрасли на примере перехода ВСК к собственной микросервисной архитектуре, поделилась опытом внедрения OpenAPI в компании.

В рамках круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?", организованного Страховым Домом ВСК, представители российских финансовых и технологических компаний — Дом.рф, МТС, YandexGPT — обсудили тенденции развития AI и машинного обучения, уровень проникновения ИИ в бизнесе, поделились кейсами применения искусственного интеллекта в финансовой индустрии.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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