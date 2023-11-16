Марат Хуснуллин вручил Дмитрию Азарову награду за достижения в реализации дорожного нацпроекта

В среду, 15 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в XVII международном форуме "Транспорт России" в Москве, где традиционно обсуждается развитие отрасли на годы вперед, а также подводятся итоги работы по созданию и модернизации инфраструктуры. Регион вновь был признан одним из лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что была поставлена масштабная задача — отремонтировать не менее 180 млн квадратных метров дорог и, подводя предварительные итоги, можно сказать, что есть уверенное движение к этой цели.

"Слаженная работа федерального центра и губернаторов привела к тому, что национальные проект "Безопасные качественные дороги" является одним из самых узнаваемых и хорошо воспринимаемых населением нашей страны, — отметил вице-премьер. — У нас есть лидеры, которые из года в год улучшают свои показатели по реализации нацпроекта. Постоянные успехи показывают Самарская область и Белгородская, Чеченская Республика и ряд других регионов".

Марат Хуснуллин добавил, что депутаты Государственной думы приняли бюджет страны, сохранив объем предусмотренных средств на ремонт и строительство дорог на следующий год: "Мы выполняем поставленную президентом задачу — ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян. Благодарю всех за эту работу. Уверен, что с тем мощным финансово-организационным заделом, который у нас есть сейчас, результаты будут только расти и укрепляться".

Диплом за успешную реализацию нацпроекта в 2023 году получила Самарская область. Заместитель председателя правительства РФ вручил его губернатору Дмитрию Азарову.

"Совершенно очевидно, эта очередная ежегодная позитивная оценка нашего региона задает очень высокую планку, которую мы ни в коем случае не должны снизить и двигаться вперед", — подчеркнул глава региона.

В Самарской области все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября. Всего за год в регионе уложено 3,2 млн квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах протяженностью 385,6 км. В эксплуатацию введено 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог. Также отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тысяч погонных метров.

Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47% при плановых показателях 46,5%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 83% при плане 81,03%.

Важно отметить, что в следующем году будет завершена реализация одного из крупнейших в стране инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве "Обхода Тольятти" — 100 км федеральной трассы и моста через Волгу. Это важная часть транспортного коридора в Западный Китай. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 91%.

"В Самарской области все стройки идут хорошими темпами. Это касается и дорожного, и жилищного строительства — все на высоком уровне, — подчеркнул Марат Хуснуллин, обращаясь к губернатору. — Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова успешно реализуется проект по строительству моста через Волгу в рамках концессионного соглашения, куда привлечены средства федерального, регионального бюджетов, инфраструктурный кредит. Благодаря этому красивый мост через Волгу будет построен. Это прекрасный шедевр автотранспортного строительства и думаю, что в следующем году мы его завершим. Вам спасибо за работу".