В Новокуйбышевске пройдет первая выставка-пристройство бездомных животных "Доброхвост"

Все животные отдаются бесплатно. Для того, чтобы забрать питомца, необходимо пройти собеседование с сотрудником приюта (или куратором) и нужен паспорт (для заполнения договора).

Все животные участники проекта "Доброхвост" — собаки и кошки от волонтеров и из приютов Новокуйбышевска и Самары — привиты, стерилизованы (по возрасту), с ветпаспортом.

Выставка будет проходить 18 ноября в ТРК "СитиПарк" на первом этаже в центральном холле. Время проведения выставки с 12:00 до 18:00.