В Новокуйбышевске пройдет первая выставка-пристройство бездомных животных "Доброхвост"

Все животные отдаются бесплатно. Для того, чтобы забрать питомца, необходимо пройти собеседование с сотрудником приюта (или куратором) и нужен паспорт (для заполнения договора).
Все животные участники проекта "Доброхвост" — собаки и кошки от волонтеров и из приютов Новокуйбышевска и Самары — привиты, стерилизованы (по возрасту), с ветпаспортом.
Выставка будет проходить 18 ноября в ТРК "СитиПарк" на первом этаже в центральном холле. Время проведения выставки с 12:00 до 18:00.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻